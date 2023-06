Eiffel 65 a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Sabato 23 settembre Cinecittà World è lieta di ospitare il Live degli Eiffel 65.

Dalle ore 22 nella grande Arena Stunt del Parco una serata all’insegna della dance anni '90 tutta da vivere sotto il cielo stellato di Cinecittà World con Maury e Jeffrey Jey, 2 dei 3 componenti della formazione originale degli Eiffel 65 insieme a Gabry Ponte.

Tra le Hit di maggior successo degli Eiffel 65 , spicca “Blue“ (Da Ba Dee) quest’ultima remixata nel 2022 da David Guetta portandola ai primi posti delle classifiche mondiali e Too Much Of Heaven anche questo brano riproposto nei mesi con una nuova versione con il gruppo dei Boomdabash.

