Edoardo Leo, Capodanno con "Ti racconto una storia"

Dopo i recenti sold out torna a grande richiesta lo spettacolo di Edoardo Leo "Ti racconto una storia" ( letture serie e semiserie). L'artista romano tornerà all'Auditorium Parco della Musica di Roma la sera di S.Silvestro per festeggiare insieme il nuovo anno.

Ti racconto una storia è un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, basato su appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

Uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.