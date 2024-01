"Edipo...Seh! (Uno scherzo da Sofocle)" a Binario 30 Teatro

Prezzo non disponibile

"Edipo...Seh! (Uno scherzo da Sofocle)" è lo spettacolo di e con Andrea Tidona e con la regia Carla Cassola in arrivo a Binario 30 Teatro dal 19 al 21 gennaio 2024.

Una straordinaria e divertente performance di un grande attore, volto notissimo del cinema e televisione italiani. Tidona è talmente innamorato di Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Renzo Ricci, Tina Pica,Turi Ferro, Paolo Stoppa, Aldo Fabrizi, Eduardo De Filippo da sognarli mentre provano Edipo Re di Sofocle diretti da Strehler. L’ilarità è dietro l’angolo, visto che molti di questi Grandi, non hanno nessuna familiarità con la tragedia.

Tidona si lancia in un’evocazione di questi grandi attori, esaltando il loro modo di recitare, i loro tic, le loro manie. Uno dei grandi attori del nostro teatro e cinema, volto notissimo al grande pubblico in un suo 'cavallo di battaglia' in cui omaggia e allo stesso tempo canzona con ironia e divertimento, altri grandi attori, che sono stati i suoi punti di riferimento e restano nella memoria collettiva. Un'evocazione affettuosa e insieme, scanzonata, proposta con eccezionale bravura.

Prenotazione non obbligatoria ma vivamente consigliata.