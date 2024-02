A Roma torna il B-CAD, la più importante fiera di edilizia, architettura e design: appuntamento immancabile per aziende e professionisti

Giunto alla terza edizione e dopo una prestigiosa tappa negli Emirati Arabi, si prepara a tornare in Italia, portando con sé un vento di innovazione nel mondo delle fiere nel settore edile e architettonico: nella capitale torna Edilsocialnetwork B-CAD, la fiera pensata per connettere le aziende produttrici, i più importanti studi di progettazione internazionali, buyer e business developer.

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2024, il rinomato Centro Congressi "La Nuvola", capolavoro architettonico firmato dall’architetto Massimiliano Fuksas, sarà il palcoscenico di Edilsocialnetwork B-CAD, un'esperienza unica nel suo genere.

Una fiera rivoluzionaria

Edilsocialnetwork B-CAD rappresenta il connubio perfetto tra progettazione e realizzazione, riunendo aziende, professionisti e buyer provenienti da tutto il mondo. La fiera si distingue per un pubblico B2B altamente selezionato, garantendo opportunità di business e matchmaking senza precedenti.

Connessioni senza confini

L'evento favorisce un'interconnessione e interrelazione tra progettazione e realizzazione, creando un ambiente ideale per discutere di soluzioni innovative e tematiche di settore.

Da Architetti a Progettisti, da Imprese ad Aziende Produttrici di materiali e finiture, Edilsocialnetwork B-CAD offre una piattaforma globale per creare sinergie e collaborazioni lavorative.

La Location: Centro Congressi Roma "La Nuvola"

Situato nel cuore di Roma, il Centro Congressi "La Nuvola" è una delle icone architettoniche della città, progettato dal celebre architetto Massimiliano Fuksas. Con oltre 26.000 mq di spazio, offre un ambiente all'avanguardia, eco-compatibile e tecnologicamente avanzato, perfetto per ospitare un evento di tale rilievo.

Opportunità di Business e Networking

Una concreta occasione di business e networking. Edilsocialnetwork B-CAD offre un'occasione concreta per stabilire nuove relazioni commerciali e costruire network con i principali protagonisti del settore. Grazie al format innovativo, gli espositori hanno la possibilità di incontrare direttamente studi di architettura e ingegneria, istituzioni, enti, organizzazioni di settore e buyer provenienti da tutto il mondo.

Il B-CAD è supportato dalle Istituzioni italiane ed Estere, nonchè dalle più importanti Associazioni di categoria.

Formazione e Certificazioni

Una delle caratteristiche distintive di Edilsocialnetwork B-CAD è l'offerta di formazione continua ed immersiva, disponibile stand dopo stand per tutti i visitatori. Ogni espositore, inoltre, avrà l'opportunità di presentare il proprio brand e offrire sessioni pratiche e informative, garantendo il rilascio di crediti formativi e certificazioni, grazie ad accordi che l’Organizzazione ha stipulato con Enti Internazionali di accreditamento.

Aree Tematiche e Design Competition

Architettura & Design, Edilizia & Materiali, Impianti e Climatizzazione, Digitalizzazione e AI: Edilsocialnetwork B-CAD offre un'ampia gamma di aree tematiche per esplorare e presentare soluzioni innovative. Inoltre, grazie alla collaborazione con Autorità di sviluppo e investimento, gli espositori possono partecipare a design competition, ampliando concretamente le opportunità di business.

Edilsocialnetwork B-CAD rappresenta un'occasione unica per connettere, innovare e collaborare nel settore dell'edilizia e dell'architettura. Con un'attenzione particolare alla formazione, al networking e alle opportunità di business, l'evento si conferma come punto di riferimento, unico su Roma, per i professionisti di tutto il mondo.

Edilsocialnetwork B-CAD è una manifestazione internazionale certificata ISFCERT (Rif. 207/2022 DLSC22E) a ulteriore garanzia di alti standard qualitativi dell’evento.

Il Circuito Edilsocialnetwork

Il portale Edilsocialnetwork nasce nel 2015, con l'immediata intenzione di differenziarsi dagli altri siti che si limitano a raccogliere notizie: parliamo infatti del primo social network per i professionisti del settore edile. Un vero e proprio Facebook in cui postare notizie, attività, servizi, creare pagine e annunci.

L'indole di Edilsocialnetwork è quella di essere social in ogni contenuto, e ad oggi sono attive più di 400 collaborazioni con aziende partner.

L'intento del progetto, nato dall'unione di conoscenze tematiche, promozionali e informatiche, è quello di creare un social dell'edilizia che permetta ai progettisti di condividere i loro lavori, coinvolgendo al tempo stesso le aziende.

Dopo i primi due anni di assestamento e consolidazione, il network ha voluto dedicare ogni anno all'implementazione di una novità su cui puntare. Così nel 2018 è arrivato il catalogo ufficiale dei prodotti EdilBIM.it, un motore di ricerca con sito dedicato su cui cercare tutti gli oggetti BIM di Edilsocialnetwork, ricercabili sia per categoria che per brand.

Il 2019 è stata la volta del marketplace per la vendita, a cui è associato il catalogo di EdilBIM. Il 2020 ha portato 3D Maker, software per la realizzazione di progetti tridimensionali, mentre il 2022 è stato appunto dedicato all’ideazione del format fieristico Edilsocialexpo, che nel 2022 si è tenuto a Roma, nel 2023 negli Emirati Arabi e nel 2024 tornerà a Roma, presso il Convention Center all’EUR.

La società organizzatrice

La Social Net Srl nasce in Italia a Bari nel 2017 con l’obiettivo di affermarsi quale società di Marketing e Comunicazione strategica per imprese; in questi anni emerge nel panorama nazionale e internazionale con l’ideazione e la realizzazione del circuito Edilsocialnetwork, il primo social di Edilizia Architettura e Design, affiancando tale importante progetto all’attività di Marketing e Comunicazione per importanti e note aziende italiane ed estere.

Grazie anche all’affermazione della manifestazione Edilsocialexpo, l’azienda ha saputo tessere una rete di relazioni internazionali con le Istituzioni, Enti e Associazioni di categoria.

©In foto Camilla Maiorano - CEO dell'azienda Social Net srl

Appuntamento con la tre giorni di ispirazione, innovazione e collaborazione: Edilsocialnetwork B-CAD, dal 31 ottobre al 2 novembre Roma Convention Center La Nuvola.

Per maggiori informazioni: https://www.edilsocialexpo.it/