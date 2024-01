L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 1 febbraio, Eddie Beho & BDB Trio con special guest Jeff Crompton, per la prima volta in concerto a Roma, in esclusiva per l’Alexanderplatz Jazz Club, per presentare dal vivo Secret Stash il suo nuovo album pubblicato da AlfaMusic.

BDB Trio è una formazione con base negli Stati Uniti ed a Sarajevo che mescolano nella produzione musicale jazz, fusion, funk e blues e rock. Il Trio, composto da Eddie Beho (leader, chitarra), Dinko Simunovic (basso) e Boris Sikulji (batteria) offre un impatto musicale unico e forte. Nello loro performaces dal vivo i musicisti generano una sintesi musicali di grande espressività e le varie influenze maturate in molti anni di tour internazionali formano un universo unico e magnetico che rende questo trio di jazz fusion contemporaneo davvero formidabile. Eddie Beho è un chitarrista e compositore americano (nato a Sarajevo ed attualmente residente ad Atlanta) jazz fusion e blues; ha collaborato con band come Indexi, 4th Ward Afro-Klezmer Orchestra, Ujrdurma Balkanish e molti altri.

È uno dei membri fondatori dell'affermata band jazz di Atlanta Sataraš Quartet.

Eddie è cresciuto suonando blues, R&B, jazz, klezmer e fusion; ha studiato con i maestri jazz Dave Frackenpohl, Allen Hinds e Jon Herington (Steely Dan) e fa parte della scena musicale di Atlanta e del sud-est degli Stai Uniti da molti anni. Il suo costante obiettivo si identifica nella gioia di suonare dal vivo con musicisti che lo ispirano condividendo con loro la ricerca della migliore forma improvvisativa per il raggiungimento di un suono quanto più originale e forte possibile, sia on stage che in studio di registrazione.

Eddie trae ispirazione da grandi nomi della musica come i chitarristi John Scofield, Wayne Krantz e Michael Landau, John Coltrane, Lee Morgan e Wayne Shorter e band come Steely Dan e Weather Report. Nell’ aprile 2022 Eddie inaugura la collaborazione con il bassista Dragan Rokvi? e il batterista Amar ?ešljar per la produzione del suo nuovo album “Secret Stash” che riassume magistralmente le influenze e gli idiomi della musica blues, jazz fusion che ha Eddie ha affinato durante il suo viaggio musicale con la sua chitarra. Durante i quattro giorni trascorsi presso il rinomato Pavarotti Studio (Mostar, BiH) i musicisti hanno inciso i brani rigorosamente dal vivo avvalendosi di alcune sovraincisioni minime a completamento del master finale.

L’album, mixato e masterizzato dal famoso produttore musicale John Paterno ("Mr. Meticulous"), comprende sei brani nuovi di zecca, incluso "Dink's Song" brano tradizionale/folk americano realizzato con l’utilizzo di una “chitarra resofonica” (resonator guitar) solista. Jeff Crompton (sax) è nato ad Atlanta (USA) nel 1958. Per 30 anni, a partire dal 1982, ha insegnato banda nelle scuole pubbliche nell'area di Atlanta. Durante quel periodo, suonò con una varietà di band e musicisti, tra cui il pianista/compositore Michael J. Smith, Darryl Rhoades e The BazookaAnts, un trio free jazz/funk. Da quando si è ritirato dall'insegnamento, Jeff si è concentrato sulla composizione e sull'esecuzione della sua musica decentrata, basata sul jazz nel sud-est.

Tra i suoi soci musicali più recenti figurano i chitarristi Davey Williams e Eugene Chadbourne, Roger Ruzow e la 4th Ward Afro-Klezmer Orchestra. Nel 2019 Jeff è stato presentato come solista ospite con Godspeed You! Black Emperor al loro spettacolo di Atlanta. Attualmente dirige: Three Way Mirror, un trio di sax / basso / congas The Edgewood Saxophone Trio (il loro album Snake Nation è entrato in diverse liste dei "migliori dell'anno" ad Atlanta) Standard Practice, un trio che esegue standard jazz in modo avventuroso.