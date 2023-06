Venerdì 9 Giugno vi aspettiamo all'EcoYoga al Parco a sostegno di Inspire! Dalle 17:30 alle 20:30 al Parco degli Acquedotti di Roma, un evento per riconnettersi con la natura e se stessi. Guidati dai suoni del parco, dal tramonto e dalla sapiente esperienza della maestra di yoga Valentina Har Chandra, potrai riequilibrare la tua energia e creare calma e tranquillità. L'incontro sarà inoltre arricchito da un importante momento di clean up e accrescimento su come poter vivere in modo più sostenibile, salutare e felice. Evento gratuito ad offerta libera.



EcoYoga con Inspire fa parte di Revolution – un ciclo di eventi distribuiti in tutta Italia nella settimana dal 5 all’11 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Questo evento allargato, organizzato da zeroCO2 - società Benefit e B-Corp che sviluppa progetti di riforestazione ad alto impatto sociale in diverse aree del mondo –, ha un obiettivo ben preciso: sensibilizzare sull’importanza e sulla forza rivoluzionaria dei piccoli gesti, facendo rete con le associazioni del territorio e promuovendo un attivismo allargato che generi un impatto positivo sul mondo.