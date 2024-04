Ecofuturo Festival 2024

Il Festival Ecofuturo, evento dedicato alle ecotecnologie, si prepara per la sua undicesima edizione che si terrà a Roma, da mercoledì 8 a sabato 11 Maggio, presso la Città dell’Altra Economia, promettendo un evento che affronterà in modo approfondito tematiche cruciali per la costruzione di un futuro sostenibile. Sotto il titolo "Un Mondo 99% Rinnovabile per l'Equofuturo", il festival si propone di esplorare e promuovere soluzioni pratiche per la transizione verso un'economia basata al 99% su energie rinnovabili. Lontani dalle ideologie e dagli assolutismi, per generare un futuro sostenibile utilizzando le tecnologie che sono già presenti sul mercato e che Ecofuturo promuove.

Quest’anno saranno presentate tra le innovazioni tecnologiche anche impianti di microelico, la macchina per realizzare biochar, sistema offgrid di produzione di energia rinnovabile su ruote, serra intelligente, la macchina per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari che farà chiudere gli inceneritori e risparmiare 250 milioni di euro al Paese ogni anno, la batteria al rame, le pavimentazioni stradali senza asfalto bituminoso per rinfrescare e disinquinare le città…



Il focus principale di questa edizione sarà sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, Ecofuturo già nel 2017 raccolse oltre 35.000 firme per promuovere il decreto legislativo e per garantire il protagonismo ai cittadini. La rete di Ecofuturo ha già realizzato alcune comunità energetiche basate su un modello che garantisce l’efficacia delle comunità energetiche analizzandone le caratteristiche di produzione e soddisfacendone i bisogni di consumo. CER realizzate e tessute per ogni comunità ad hoc. Parleremo quindi di come farle nei condomini, nei Comuni, nelle scuole ecc…



Nella seconda giornata saranno presentate le pratiche di agricoltura carbon negative, con particolare attenzione a metodologie promosse dal CIB – Consorzio Italiano Biogas, come la semina su sodo per lo stoccaggio di CO2 nel terreno, l’utilizzo del digestato come fertilizzante, e la produzione del biogas e biometano. L’agricoltura può diventare un settore trainante della transizione ecologica, di diffusione di energie rinnovabili e di cattura della CO2.



Il programma prevede anche approfondimenti sulla mobilità sostenibile, analizzando le soluzioni più avanzate quali l'idrogeno, il biometano e il trasporto elettrico. Ogni giorno al festival dalle ore 18.00 ci

saranno sessioni dedicate alla mobilità, con relatori provenienti da tutta Italia, professionisti del settore, imprenditori e ricercatori.

Parallelamente, si discuterà dell'efficientamento energetico degli edifici, esplorando le possibilità offerte dalla bioarchitettura, i meccanismi di attribuzione dei crediti di carbonio e le opportunità offerte dalla finanza green. In particolare presenteremo i materiali ecocompatibili per realizzare cappotti termici, impianti di riscaldamento senza emissioni e le case green.



La giornata di sabato sarà dedicata al benessere, da fertilizzanti e piante per eliminare la chimica nei campi, come realizzare un ortobioattivo e prodursi ortaggi ad alto valore nutraceutico e come sopravvivere all’inquinamento nelle nostre città, aperta a tutti, grandi e piccini.

Ogni sera inoltre sarà possibile partecipare alla presentazione di libri e a degustazioni guidate di vino e di caffè. Ecco la rassegna dei libri che saranno presentati:



Mercoledì 8: “Gli errori Fecondi” G.B. Zorzoli; “Comunità Energetiche. Esperimenti di generatività sociale e ambientale” Giuseppe Milano

Giovedì 9: “Alberodonti d’Italia” Tiziano Fratus; “La Merigge” Fabio Roggiolani

Venerdì 10: “Vivere felici senza gas” Sergio Ferraris; “L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente le fonti fossili” Marco Giusti

Sabato 11: “Un segreto difficile da mantenere” Michele Dotti



PROMOZIONI e WORKSHOP:

( accessibili solo previa prenotazione: inviare una mail a info@ecofuturo.eu )

Rottamazione della macchina da caffè: Portando una vecchia macchina da caffè in capsule, ne verrà consegnata una nuova adatta alle capsule totalmente compostabili di Caffè Pascucci vera rivoluzione che supera anche le bioplastiche con materiali di scarto

Pannelli fotovoltaici da balcone: Si potranno acquistare tramite Gruppi di acquisto, i pannelli fotovoltaici da balcone da circa 3KW che sono di libera installazione.

Consulenza: Per chi si prenota sarà messo a disposizione un esperto per la riconversione green ecologica ed economica degli edifici



Durante i 4 giorni saranno realizzati workshop su impianti di energie rinnovabili, geotermia a ciclo binario e sarà possibile partecipare alla costruzione di una cupola geodetica realizzata con bamboo e calce-canapa.

L'evento è aperto a tutti ed è completamente gratuito, con l'intento di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini interessati alla costruzione di un futuro più sostenibile ed equo.