Ecofestival 2020, laboratori per adulti e bambini all'Ex Cartiera Latina

ll Think green Ecofestival è un progetto che nasce per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso varie attività: laboratori didattici-creativi per bambini, workshop per adulti, incontri divulgativi, trekking urbani, musica, teatro, mercato artigianale; si terrà il 26 e 27 settembre all'Ex Cartiera Latina all'ente del parco Appia Antica, la manifestazione sarà ad ingresso gratuito ed ha il patrocinio del Municipio VIII e del Parco Appia Antica, nonché il sostegno di partner quali Terra Nuova Edizioni, Csv Lazio, Natura si, Agricoltura Capodarco, Cemea del mezzogiorno, Greenpeace e Regione Lazio.

Il Think green ECOFESTIVAL nacque nel 2011 in collaborazione con la Provincia di Roma, è un progetto dell'associazione Think green factory, nata per promuovere la sostenibilità ambientale tra adulti e bambini attraverso iniziative culturali. Si parla molto di come l'impatto umano stia avendo conseguenze negative sul nostro ambiente ed in un certo senso il Think green ECOFESTIVAL è stato un po' un precursore di questo discorso: affronta ormai da quasi 10 anni tematiche quali riciclo creativo, orti urbani e mobilità ed ha acquisito una certa notorietà nel panorama dell'associazionismo romano.

L'ECOFESTIVAL ha un target ampio: i bambini, le scuole, le famiglie, gli amanti della natura e del vivere responsabile. L’edizione 2020 vuole omaggiare i più piccoli, in considerazione anche del fatto che nell"agenda politica italiana i bambini e le bambini sono stati i grandi esclusi dei provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo; questo omaggio sarà fatto in differenti modi, primi tra questi l’idea di realizzare la grafica del festival con un disegno di un bambino di 6 anni, poi invitando i piccoli ad allestire dei banchi per una sezione speciale, quella del “ festival dei lavoretti” dove i i bambini e le bambine saranno invitati a portare i lavori artigianali da loro fatti.

Le moltissime attività che saranno in programma si terranno in collaborazione con valide associazioni e professionisti; tra queste avremo due repliche dello spettacolo "Il folletto e Margherita" realizzate dagli artisti dell'associazione A.r.p.a. artisti riuniti della parola spettacolo reso possibile grazie al supporto di Natura Sì e CulturaSI; come lo scorso anno ci sarà l’amatissimo Capitan Calamaio, con uno spettacolo- presentazione del suo nuovissimo albo illustrato; tra i dibattiti ci sarà la possibilità di confrontarci con realtà quali Greenpeace e il gruppo Casetta verde su questioni importanti relative al rapporto tra inquinamento e diffusione dei virus pericolosi per la salute. Con Cemea del Mezzogiorno, csv Lazio e Municipio VIII e Regione Lazio si parlerà invece di tematiche quali outdoor education, scuola e associazionismo e molto altro.

Tantissimi invece il laboratori per i più piccoli con le associazioni i Giocartelab (operante all’interno del parco tor fiscale); Medici senza frontiere, ass.ne G.eco; la libreria Eco di fata, Up prospective factory, Repair cafe san Paolo, Per fare un gioco.. Come ogni anno la cooperativa Capodarco gestirà il punto ristoro, con un menu di gusto e qualità. I tantissimi artigiani del riuso invece organizzeranno dimostrazione di come costruire i loro prodotti e moltissime le altre attività in programma. Durante il festival presenteremo poi alcuni bellissimi libri su scuola e ambiente ed il progetto del Municipio ottavo “ SolidaLei”.

Il programma di Ecofestival 2020

SABATO 26 DALLE 10.00 ALLE 18.00 / A RIPETIZIONE OGNI 2 ORE - LABORATORIO PER BAMBINI/ NEL PARCO/ 6-12 ANNI/ 10 EURO

Laboratori di educazione ambientale dedicati al Riciclo Creativo e Bio-costruzione (6-12) a cura di Landmark APS e Casetta Verde.

Giocando Impari, laboratorio di educazione ambientale attraverso la scoperta di tutti i cinque sensi, l’idea è quella del gioco dell’oca dove le pedine sono rappresentate dagli stessi bambini che si muovono nel “tabellone-alveare” -costruito precedentemente con oggetti da riciclo-. Le tematiche sono in chiave di sensibilizzazione e tutela ambientale. Lo scopo del laboratorio è di far conoscere ai bambini i segreti della natura attraverso il proprio corpo, quindi poter sperimentare a livello motorio e didattico le “sfide e gli indovinelli” del gioco dell’oca sostenendo il il problem-solving attraverso il gioco di squadra e l’aiuto reciproco tra i bambini



SABATO 26 DALLE 10.00 ALLE 18.00 / A RIPETIZIONE - LABORATORIO PER BAMBINI/AREA ORTI/ MAX 14/ 6-12 ANNI / 3 EURO

LABORATORIO DI COSTRUZIONE PALLE DI COMETA, a cura di Giocartè

Un gioco semplice costruito con materiali semplici ma che divertirà grandi e piccini...un laboratorio di costruzione non troppo impegnativo ma super divertente con degli educatori stratop.



SABATO DALLE 10.00 ALLE 15.00 - LABORATORIO PER BAMBINI/STAZZO DEL PASTORE/ MAX 14 / DAI 18 mesi in su/ 8 EURO

LABORATORIO ECOPAINTING, a cura di Up Urban Prospective Factory

Questo laboratorio è molto semplice ma di grande effetto. I piccini potranno preparare i loro colori spremendo le verdure e diluendo le spezie in acqua tiepida. I colori, posti in differenti bicchieri di plastica, potranno essere utilizzati come se fossero degli acquarelli, mescolati tra loro daranno vita a bellissime e delicate sfumature.

SABATO 26 DALLE 15.00 ALLE 15.30

LETTURE/ SPAZIO LIBRI/ FREE ENTRY/ MAX 6 / dai 18 ai 36 mesi

LETTURA ANIMATA GROT GRO…A CACCIA DI STORIE, Libreria per bambini Eco di Fata

Leggere è stare insieme. È scoprire, conoscere. È musicalità. È esperienza. Facciamola insieme! Letture divertenti, onomatopee da ridere e ripetere. Storie, storie e ancora storie lette ad alta voce



SABATO ORE 14.45/15.30

INCONTRO/ ANFITEATRO/ FREE ENTRY

"Ambiente, cambiamenti climatici e pandemie quali lezioni dal presente, e quali prospettive per un futuro differente"

Interviene Martina Borghi, campaigner foreste di Greenpeace, Silvio Paone, infettivologo, coordina Gianluca Peciola di Casetta Rossa



SABATO DALLE 15.30 ALLE 16.30

LABORATORIO PER BAMBINI / SPAZIO LIBRI/ GRATUITO/ MAX 7 / 6-10 ANNI

Il disegno è “un linguaggio” che ci permette di esprimere concetti importanti. ALINALAB in collaborazione con la libreria ECO DI FATA; ti propone di creare immagini e disegni ispirati alla salvaguardia per l’ambiente e l’ecologia. La tua opera sarà parte di un grandioso manifesto visibile sul sito www.alinalab.com



SABATO ORE 15.45 / 16.30

INCONTRO/ANFITEATRO/ FREE ENTRY

“Ambiente come bene comune in un mondo che cambia”, a cura di Casetta Verde

Moderano il dibattito Lina Fusaro e Arianna Cabras. Bijaia Silvestri per la diretta social, interviene Silvano Fares, Dirigente di ricerca presso l’Istituto per laEconomiz, CNR; Corrado Topi, esperto di finanza ed economia sostenibile; Silvia Notarangelo della Rete Mobilità Sostenibile Roma , Francesco Petracchini, Direttore dell’Istituto sull'inquinamento atmosferico, CNR. Con la partecipazione ed il saluto di Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio VIII



SABATO 26 SETTEMBRE ORE 17.30/ 18.30

TEATRO PER BAMBINI E ADULTI/ANFITEATRO / FREE ENTRY/ DAI 6 ANNI

SPETTACOLO TEATRALE “IL FOLLETTO E MARGHERITA”, a cura di A.R.P.A. con Marco Conti, Marzia Di Giulio, Silvia Giorgi, Tiziana Di Nunno, Eva Genova. In collaborazione con NATURA SI che ai bambini partecipanti offrirà una box con la merenda



SABATO 26 ORE 18.45

BIOAPERITIVO/ VIDEOMAPPING

“ I BAMBINI E LE BAMBINE AL CENTRO” A CURA DI GARBATELLALOCALZONLY



SABATO 26 SETTEMBRE ORE 19.00

PERFORMANCE MUSICALE” LE TARANTOLE”

Musica popolare del centro sud: pizzica, tammuriata, tarantella calabrese



Ogni iniziativa del festival rispetterà le misure di adeguamento, in conformità alle disposizioni del Governo per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.