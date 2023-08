Eco & chic market a san Lorenzo

Torna l'Eco & Chic Market ad animare Piazza dell'Immacolata, nel quartiere di San Lorenzo. Dalle 9:30 alle 19:30 la piazza ospiterà una quarantina di stand in cui si potranno trovare articoli artigianali e vintage. I prodotti di questo market sono rigorosamente fatti a mano con un occhio all'ambiente.

Tra le tantissime creazioni in vendita c'è ampia scelta di monili e gioielli lavorati con i materiali più disparati: dalla stoffa ai metalli semipreziosi, dal vetro alla resina; non mancheranno anche tante altre proposte per completare l'outfit, fra abbigliamento sia sartoriale che vintage, accessori tessili e borse. Anche chi cerca qualcosa di speciale per la casa troverà pane per i propri denti: ceramiche artistiche, illustrazioni, mosaici, cornici, candele, lampade, accessori utili ed oggetti di design.



Al centro della piazza si troverà lo spazio bimbi che proporrà laboratori e lavoretti per fare divertire i piccoli visitatori.



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info ecochicmarket.roma@gmail.com. Ingresso sempre gratuito, pet friendly.