Salvagente Riusa & Ricicla", l'eco palio più green dell'estate ad Aquafelix

No all’abbandono dei gonfiabili in piscina e in spiaggia. E’ il messaggio lanciato dall’insolita campagna social di Aquafelix, il parco acquatico situato a Civitavecchia, che promuove una sfida all’insegna del riuso e del riciclo.

Ciambelle, braccioli e materassini, accessori must dell’estate, una volta danneggiati vengono spesso lasciati ovunque ed ecco che, con lo scopo di favorire un’azione green, Aquafelix, in collaborazione con la realtà leader Conversion, propone un divertimento responsabile con due giornate speciali, 12 e 13 agosto, nelle quali sarà possibile partecipare all’Eco Palio, un evento decisamente eco friendly che lo scorso anno ha riscosso enorme successo al parco Zoomarine e che per questa edizione arriva in versione “Salvagente Riusa & Ricicla”.

Imparare a differenziare correttamente gli oggetti in plastica non più utilizzati sarà solo una delle sfide previste, oltre alla possibilità di suggerire modalità di riciclo creativo per quelli non più funzionali e gare di velocità in acqua ma rigorosamente con il “salvagente” da tenere tra le mani in qualsiasi modo, ma insieme per fare squadra.

Fantasia e creatività saranno i requisiti richiesti per partecipare al palio più green dell’estate con tanto di gadget per i più bravi. La proposta del parco acquatico è proprio quella di utilizzare il celebre salvagente (più comunemente chiamato ciambella) per far divertire i ragazzi. Grazie alla collaborazione con la Conversion, realtà di advisory per i progetti di trasformazione di aziende e supporto alle start up, soprattutto i più piccoli potranno divertirsi in acqua in totale sicurezza, perchè con la ciambella ti salvi la vita ma se la riusi salvi l'ambiente.

Il 12 agosto, inoltre, il parco ospita per la prima volta il Beach Party per eccellenza. Direttamente da Milano marittima, il Papeete on Tour con pool party, aperitivo, vocalist e dj by Papeete, ballerine, gadget e tanto divertimento.