EcoFesta a Parco Romano Biodistretto

Domenica 27 settembre "Inspire", "Nei Tuoi Panni" e "TAO - Associazione Socio Culturale" invitano tutti a partecipare all’EcoFesta che si terrà nella cornice del Parco Romano Biodistretto.

L'area verde, in collaborazione con il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani ospiterà l'evento green per vivere una giornata ricca di eventi a sostegno dei progetti delle associazioni.

Dalle 10:00 alle 17:00, sarà una giornata dedicata alla sostenibilità, all’ambiente e all’aver cura. L’evento si svolgerà contestualmente al Mercato Contadino, che si terrà dalle 8:30 alle 13:30, e sarà possibile acquistare gli ottimi prodotti alimentari di produttori locali di grande qualità

A partire dalle 10:00 ci sarà lo Swap Party di abiti usati a cura di Nei Tuoi Panni: porta fino a 5 capi in buono stato che non indossi più e potrai scambiarli con altri 5 a tua scelta. Per partecipare, donazione minima di 5 euro a sostegno dei progetti delle associazioni

Dalle ore 10:30 alle 12:00, lezione di yoga con la maestra Barbara Paladini. Per partecipare, donazione minima di 8 euro a sostegno dei progetti delle associazioni.

Dalle 12:00 alle 12:45, Incontro con Libero Middei, che presenterà il suo libro "Lazio Vetus"

Dalle 12:45 alle 13:15, laboratorio dimostrativo di autoproduzione a cura di Inspire. A seguire, fino alle 13:45, stampa live di magliette e shopper usate, su cui sarà applicato in serigrafia il logo di Inspire. Per partecipare, donazione minima di 5 Euro a sostegno dei progetti delle associazioni

Dalle 14:30 alle 15:30, incontro con Annalisa Corrado, che presenterà il suo libro “Le ragazze salveranno il mondo”. Sarà possibile acquistare il libro in loco; i proventi verranno donati per i progetti delle associazioni.

Dalle 15:30 alle 16:30, sessione di mindfulness e campane tibetane a cura dell’associazione TAO. Per partecipare, donazione minima di 5 euro a sostegno dei progetti delle associazioni

Durante la giornata sarà anche possibile gustare gli ottimi prodotti degli agrichef dello Street Food Contadino, preparato rigorosamente con prodotti biologici a Km 0. La prenotazione a tutte le attività è gradita. Basterà mandare un messaggio alle pagine facebook di Parco Romano Biodistretto, oppure una mail a inspire.ecoparticipation@gmail.com



L’evento si svolgerà in pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.