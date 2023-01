L'Eco & Chic market a San Lorenzo

Domenica 29 gennaio l'Eco & Chic Market torna ad animare Piazza dell'Immacolata nel cuore del vivace quartiere di San Lorenzo a Roma, come sempre ad ingresso libero e gratuito.

Una cinquantina di stand riempiranno la piazza dalle 9.30 alle 19.30, espondendo migliaia di articoli originali e unici. Punta di diamante del market sono sicuramente le creazioni realizzate dagli artisti e artigiani presenti: si va dalle ceramiche all'oreficeria artigianale semi preziosa, passando per abiti sartoriali, stampe in cianotipia, illustrazioni, cappelli di modisteria, accessori all'uncinetto, lampade realizzate con elementi di riciclo, articoli per la cucina, oggetti di design, candele, mosaici, cosmesi artigianale e chi più ne ha, più ne metta... c'è davvero di tutto.



Oltre alle creazioni artigianali, all'Eco & Chic Market si possono trovare meravigliosi abiti ed accessori vintage di qualità, accuratamente selezionati ed igienizzati, dagli anni '50 in poi. Presenti anche stand di collezionismo, di libri e di flower design, e stand gastronomici: birra artigianale in bottiglia a km zero, pregaito zafferano, cioccolata per intenditori. Insomma il posto perfetto per scovare delle "chicche" introvabili altrove.



Per i bimbi, sarà allestita un'area apposita dove un'educatrice intrattiene i piccoli con lavoretti creativi e laboratori istruttivi, in completa sicurezza.



Il quartiere è uno dei più frequentati di Roma, avendo moltissimi bar e locali: prima o dopo lo shopping ci si può rilassare con un caffè, un gelato o un aperitivo a pochi passi dalla piazza.



Il quartiere di San Lorenzo la domenica è ad accesso libero: la Ztl è disattivata ed i parcheggi sono gratuiti. È facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte.

Info ecochicmarket.roma@gmail.com