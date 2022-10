Eco & Chic Market a San Lorenzo - Pre-Christmas shopping

Un'edizione pre-natalizia, piena di sorprese e di energia, quella del 27 novembre in piazza dell'Immacolata, dove una cinquantina di artigiani esporranno le proprie creazioni già in una veste dedicata alle imminenti festività.



Ultima data dell'anno, il mercatino che una volta al mese anima la bellissima piazza dell'Immacolata, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, a dicembre prenderà una pausa per poi ripartire a gennaio, quando compirà un anno dalla sua prima edizione.



Un'ottima occasione, quindi, per anticipare i regali di Natale e avere così la certezza di fare buoni affari, sia per la maggiore scelta che si presenta, sia per garantirsi un ottimo rapporto qualità-prezzo sugli articoli che si acquistano.



La varietà di articoli non manca di certo, e tutti unici e rigorosamente artigianali: imperdibili le ceramiche Raku di Manu's Clays, i gioielli minimal-chic di Omphalos lavorati con la tecnica della cera persa, le illustrazioni oniriche de Le Orme di Ilaria, i cappelli di modisteria creati da Sophie's Wonders, l'abbigliamento biologico con stampe e tinture vegetali di Dress Me Veg, i gioielli realizzati con ingranaggi di orologi antichi di Hora Hora, gli abiti per donna e bambina dipinti a mano di Lybellula, le creazioni artistiche di multimateriali riciclati di Manufatto, le magliette street style di RomeToOne, le borse in jeans e le creazioni in vetro di Papera di Latta e moltissime altre cose. Per la prima volta, presente anche il birrificio Birre di Confine che propone le sue quattro tipologie di birre artigianali in bottiglia a km zero. Insomma, la scelta non manca davvero.



Come di consueto, al centro della piazza ci sarà uno spazio bimbi dedicato ai più piccoli, dove un'educatrice intratterrà i bambini con laboratori creativi durante tutta la giornata.



Il quartiere di San Lorenzo dal pomeriggio alla sera si accende e diventa uno dei luoghi più vivaci della capitale: dopo lo shopping sono molteplici i locali e bar della zona dove fermarsi per un aperitivo o un caffè, e, perchè no, anche un brunch o un gelato.



La domenica tutta la zona è ad accesso libero: la Ztl è disattivata ed i parcheggi sono gratuiti. È facilmente raggiungibile anche con i mezzi e non presenta barriere architettoniche: autobus da termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, nata nel 2020. Info: ecochicmarket.roma@gmail.com www.greenmarketfestival@gmail.com