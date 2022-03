Eco&Chic Market a San Lorenzo

L'Eco&Chic Market - Handmade and More, giunge alla sua terza edizione, nell'ormai consueto appuntamento in piazza dell'Immacolata nel cuore del vivace quartiere di San Lorenzo a Roma. Un mercatino in cui scovare delle "chicche" introvabili altrove, curiosando fra gli oltre cinquanta stand presenti.

La maggioranza di espositori presenta articoli di artigianato artistico, rigorosamente fatti a mano, che spaziano fra monili di oreficeria in metalli semipreziosi, accessori moda come borse, foulard, fasce e cappelli, articoli per la casa, abbigliamento etico, ceramiche artistiche, bijoux in materiali diversi come resina, legno, carta o realizzati utilizzando elementi di riciclo. Non mancano altre tipologie di articoli, come gli stand di piante particolari, tra cui le kokedama, le tillandsia, le piante grasse, ma anche il vintage selezionato, pulito e lavato accuratamente, così come articoli di collezionismo come fumetti vintage o altri articoli rari. Presenti anche stands di aziende agricole del Lazio che propongono le loro prelibatezze a km zero, come lo zafferano ed il cioccolato del Circeo o le nocciole e le confetture della Tuscia. Al centro della piazza si troverà anche l'educatrice Giorgia che proporrà ai più piccoli diversi laboratori ludico-creativi, per intrattenere i bambini mentre i genitori fanno shopping.

Nei dintorni si trovano diversi locali nei quali recarsi per un drink o per mangiare qualcosa: il quartiere offre davvero tanto in tema di food & beverage.

IL quartiere di San Lorenzo la domenica è a libero accesso: la Ztl è disattivata ed i parcheggi sono gratuiti. È raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici e non presenta barriere architettoniche. Da Termini si può prendere l'autobus A10 (ogni 6 minuti), o il tram 5 (ogni 10 minuti) o il 14 (ogni 8 minuti), scendere alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza. Dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".

L'Eco & Chic Market è un evento ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall'associazione culturale EticArte, operante dal 2020, capitanata da due donne, anch'esse artigiane, che creano appuntamenti basati sull'artigianato artistico, sostenibile ed etico.

Per maggiori informazioni: ecochicmarket.roma@gmail.com