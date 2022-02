Eco&Chic Market, handmade and more a San Lorenzo

Dopo il successo della prima edizione, torna in Piazza dell'Immacolata l'Eco&Chic Market- handmade and more. Oltre cinquanta espositori animeranno il cuore del quartiere di San Lorenzo con tantissimi articoli fra cui curiosare e scovare anche quella "chicca" introvabile. Ingresso libero.

Molteplici gli stand di artigianato artistico, che spaziano dall'artigianato orafo al cucito creativo, passando per borse e accessori, cappelli di modisteria, articoli per la casa, abbigliamento etico, ceramiche d'autore, candele, cosmesi, giocattoli, addirittura tavolini dipinti e lingerie tinta a mano.

Non mancherà ovviamente il vintage selezionatissimo, lavato ed igienizzato, ma anche collezionismo di vario genere, editoria, flower design e giardinaggio, prodotti a km zero, come pregiato zafferano e cioccolata. Il posto adatto, insomma, non solo per trascorrere una giornata all'aria aperta ma anche per trovare regali di San Valentino originali e last minute.

Per intrattenere i più piccoli mentre i genitori fanno shopping, un'educatrice per l'infanzia organizzerà tutto il giorno diversi laboratori ludico-creativi sul tema del carnevale: i bambini potranno realizzare la loro maschera preferita in tutta sicurezza.

Il quartiere di San Lorenzo la domenica è ad accesso libero: la Ztl è disattivata ed i parcheggi sono gratuiti. È facilmente raggiungibile anche con i mezzi e non presenta barriere architettoniche: autobus da termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".