Eco & Chic Market a San Lorenzo

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna ad aprile l'Eco & Chic Market, come sempre ad ingresso gratuito, nella cornice della pittoresca Piazza dell'Immacolata, al centro del vivace quartiere di San Lorenzo.

Il format è lo stesso delle edizioni precedenti: una cinquantina di stand, in prevalenza artigianato artistico ma anche selezionatissimo vintage, collezionismo, flower design, hobbistica, editoria per bambini e tante curiosità. Il mercatino dove trovare oggetti artigianali di vario tipo, spaziando fra monili, oggettistica per la casa, ceramiche artistiche, complementi utili ed ecologici, accessori, abbigliamento etico, cosmesi naturale, addirittura penne tornite a mano dalle sapienti mani di un artigiano del legno, ma anche prelibatezze gastronomiche come lo zafferano del Circeo o le nocciole della Tuscia; il posto giusto per scovare insomma anche quella "chicca" introvabile altrove. L'orario di apertura al pubblico è dalle 9 alle 19,30; i più piccoli potranno trovare uno spazio a loro dedicato, con una educatrice pronta a proporgli laboratori vari e interessanti lavoretti per intrattenerli.



Nei dintorni della piazza si trovano numerosi bar e locali in cui fermarsi per bere o mangiare qualcosa. La domenica la Ztl è disattivata, quindi si può accedere tranquillamente negli immediati dintorni della piazza e parcheggiare gratuitamente, dato che il parcheggio non si paga nei giorni festivi. Lo spazio non prevede barriere architettoniche, fatto salvo per il centro davanti alla chiesa in cui il pavimento è strutturato a larghi gradoni ciascuno dell'altezza di qualche centimetro; i corridoi laterali invece sono completamente accessibili anche da persone diversamente abili.



La piazza è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".

L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane. Info ecochicmarket.roma@gmail.com