Eco & Chic Market nel cuore di San Lorenzo

Dopo oltre un anno dalla sua prima edizione, l'Eco & Chic Market si conferma l'evento mensile di punta della zona di San Lorenzo e limitrofe, ed uno dei market più originali della Capitale, con le sue circa quaranta postazioni che ospitano artigianato artistico e vintage selezionato ed igienizzato. Le proposte in vendita sono tantissime, tutte provenienti da filiera corta, ecosostenibili ed etiche: il posto ideale dove trovare regalini originali per San Valentino, come sempre ad ingresso libero.



Tra le creazioni artigianali ce n'è per tutti i gusti, dalle ceramiche artistiche alle magliette ispirate ai detti romaneschi, dall'oreficeria alle composizioni floreali con fiori secchi o stabilizzati, dai mosaici ai cappelli, dell'abbigliamento sartoriale agli accessori per la casa, e moltissime altre cose; tra le proposte vintage, in vendita elegantissimi cappottini anni sessanta, borsette di stilisti francesi, bigiotteria liberty, ma anche oggetti di collezionismo, modernariato e rarità varie.

Non mancheranno nemmeno la cosmesi naturale, i libri per bambini, le piante grasse, i semi alimentari ed integratori naturali, i prodotti allo zafferano e la cbd proposta in varie preparazioni.



L'appuntamento del 12 febbraio aprirà al pubblico dalle 9.30 alle 19.30.

Il quartiere di San Lorenzo è noto per essere uno dei più vivaci di Roma, con i tanti bar e locali della zona: un'occasione quindi per fare una pausa pre o post shopping per un caffè, un gelato o un aperitivo. La ZTL la domenica è disattivata e i parcheggi della zona sono gratuiti, un'ottima soluzione per circolare in tranquillità senza avere il pensiero di incorrere in sanzioni.



La maggior parte degli stand sono accessibili anche da persone diversamente abili, ad accezione della parte centrale della piazza che è disposta a gradoni dell'altezza di circa 8-10 centimetri.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info ecochicmarket.roma@gmail.com