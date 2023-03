Eco & Chic Market: handmade & more a San Lorenzo

Finalmente è tornata la primavera, e anche all'Eco & Chic Market si respira un'aria di novità e di freschezza. La consueta cornice di piazza dell'Immacolata, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, accoglierà anche domenica 2 aprile una cinquantina di stand, per la maggior parte di artigianato artistico realizzato in autoproduzione dai mastri artigiani che presenziano nel market, i quali utilizzano componenti eco-compatibili e lavorano a filiera corta.

Oltre a loro, anche altre categorie interessanti per trovare quella "chicca" che non troverete altrove: vintage chic lavato e selezionato, cosmesi naturale, prodotti gastronomici a km zero. Il posto ideale insomma per trovare curiosità ed oggetti originali da regalare o da regalarsi: dalle ceramiche alla gioielleria, dalle lampade realizzate con elementi di riciclo al cucito creativo, allegro e utile per la casa, dai cappelli di modisteria ad accessori ed abiti sartoriali, ma anche mosaici, illustrazioni, elementi di design, lavorazione del vetro e molto altro: gli espositori variano ogni volta, offrendo così al pubblico sempre proposte diverse.

Per allietare la permanenza dei più piccoli sarà predisposto uno spazio bimbi, gestito dalla dolce e paziente Wendy, che intratterrà i piccoli ospiti con laboratori di pittura e di riciclo creativo. L'ingresso all'Eco & Chic Market è libero, inoltre la domenica non si paga il parcheggio nella zona e la ztl è disattivata.

Nei dintorni della piazza, com'è noto, il quartiere di San Lorenzo offre diverse opzioni per chi volesse prendersi una pausa, per un caffè, un gelato, un aperitivo o anche per i pasti principali.

Inoltre, se state programmando di trascorrere il pomeriggio al cinema adiacente, considerate la possibilità di arrivare almeno un'ora prima per avere la possibilità di fare un giro in questo market artistico e variopinto.



La maggior parte degli stand sono accessibili anche da persone diversamente abili, ad accezione della parte centrale della piazza che è disposta a gradoni dell'altezza di circa 8-10 centimetri.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info ecochicmarket.roma@gmail.com o sul sito www.greenmarketfestival.it