Eco & Chic Market, artigianato, vintage e altro

Giunge alla sua quinta edizione l'Eco & Chic Market e torna l'8 maggio nella bellissima Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, in concomitanza con la festa della mamma.

Un'occasione per festeggiare passeggiando fra tanti stand di articoli interessanti e fare shopping etico, sostenendo gli artigiani locali e le piccole realtà che partecipano al mercatino. La varietà dei prodotti che si trovano è davvero ampia: ceramiche artistiche, illustrazioni d'autore, gioielli, borse cucite a mano, abbigliamento dipinto, accessori tessili, articoli per la casa, oggettistica in legno di ulivo, cosmesi naturale, piante particolari, prodotti a km zero, oltre a capi vintage selezionato e lavato e stand di collezionismo. Un'occasione per regalare finalmente qualcosa di originale e unico, e, perché no, trovare anche quella "chicca" che ci farà innamorare.

A disposizione dei visitatori più piccoli anche uno spazio bimbi, in cui un'educatrice propone diversi laboratori ludico-creativi, di riciclo, pittura eccetera Date le lunghe giornate, l'orario di apertura al pubblico dalle 9,30 si protrarrà alle 20,00, ovviamente sempre con ingresso libero.



Nei dintorni del mercatino si trovano numerosi bar e locali in cui fermarsi per bere o mangiare qualcosa. La domenica la Ztl è disattivata, quindi si può accedere tranquillamente negli immediati dintorni della piazza e parcheggiare gratuitamente, dato che il parcheggio non si paga nei giorni festivi. Lo spazio non prevede barriere architettoniche, fatto salvo per il centro davanti alla chiesa in cui il pavimento è strutturato a larghi gradoni ciascuno dell'altezza di qualche centimetro; i corridoi laterali invece sono completamente accessibili anche da persone diversamente abili.



La piazza è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".

L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020. Info ecochicmarket.roma@gmail.com