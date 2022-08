Bye bye summer: torna l'Eco&chic market a San Lorenzo

Dopo la pausa estiva, l'Eco & Chic Market torna ad animare il quartiere romano di San Lorenzo! Il 18 settembre, dalle 9.30 alle 19.30, oltre quaranta stand occuperanno la bellissima Piazza dell'Immacolata: come di consueto, la prevalenza di stand sarà composta da artigianato artistico, spaziando fra gioielli, ceramiche, accessori per la casa, abiti ecosostenibili, borse, cappelli di design, illustrazioni, cartapesta, porcellana fredda, mosaici, macramè e tante altre"chicche" da intenditori. Oltre agli artigiani, l'Eco & Chic Market ospita anche stand di editoria, di flower design e ovviamente di vintage selezionatissimo, ben lavato e dall'aspetto irresistibile. Come sempre, l'evento è ad ingresso libero e per tutta la giornata sarà presente come al solito lo "spazio bimbi " con una educatrice che farà trascorrere del tempo di qualità anche ai più piccoli, intrattenendoli con giochi e laboratori vari che spaziano dal riciclo alla pittura.



San Lorenzo è uno dei quartieri più pittoreschi e vivaci della Capitale: chi volesse fermarsi a bere o a mangiare qualcosa non avrà che l'imbarazzo della scelta fra i tantissimi localini della zona.

Inoltre, nel quartiere la domenica non c'è la ztl: l'accesso è possibile a tutti i veicoli ed il parcheggio è gratuito nei giorni festivi.

La maggior parte degli stand sono accessibili anche da persone diversamente abili, ad accezione della parte centrale della piazza che è disposta a gradoni dell'altezza di circa 8-10 centimetri.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info ecochicmarket.roma@gmail.com



