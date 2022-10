Eco & Chic Market a San Lorenzo

Anche a ottobre il quartiere di San Lorenzo si accende per una domenica al mese, in questo caso la seconda, e si tinge di mille colori.

Il 9 ottobre, dalle 9,30 alle 19,30, Piazza dell'Immacolata, nel cuore del quartiere, si riempirà di stand che andranno ad esaltare la bellezza della piazza stessa. In prevalenza artigianato artistico di quello vero, e cioè unicamente creazioni realizzate a mano, si troveranno anche stand di vintage selezionatissimo e sanificato, cosmesi naturale, editoria, collezionismo e varie "chicche" per intenditori.

Ci sarà da persersi fra le creazioni artigianali, che comprenderanno, fra le altre cose, ceramiche artistiche, complementi d'arredo per la casa, borse, fasce per capelli, copricapi, accessori tessili vari, abiti ecologici e cuciti a mano, utensilerie per la cucina, quaderni rilegati a mano e svariate tipologie di gioielli semipreziosi realizzati con i materiali più disparati: legno, resina, metalli, stoffa, elementi di riciclo... Presenti, come sempre, anche illustratori e pittori che proporranno le loro opere realizzate su carta, tela o altri supporti. All'Eco & Chic Market non si troveranno cineserie nè articoli prodotti in serie o industriali. Inoltre, per i bambini, è a loro disposizione uno spazio bimbi in cui un'educatrice li intratterrà con laboratori ludico-creativi durante tutta la giornata.



Nell'ultima edizione la piazza è stata gremita di gente, non solo del quartiere, venuta apposta per curiosare fra le tantissime creazioni.

Il quartiere di San Lorenzo è uno fra i più vivaci di Roma, tempestato di locali famosi per la movida notturna, molti dei quali aprono i battenti già dalla tarda mattinata: i visitatori potranno così, dopo lo shopping, concedersi una pausa con del cibo, un gelato o un aperitivo in uno dei tanti bar e localini che circondano la piazza. Al tramonto, con le luci accese l'atmosfera sarà ancora più magica!



Il quartiere di San Lorenzo la domenica è ad accesso libero: la Ztl è disattivata ed i parcheggi sono gratuiti. È facilmente raggiungibile anche con i mezzi e non presenta barriere architettoniche: autobus da termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "labicana-porta maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".

L'appuntamento successivo con l'Eco & Chic Market di San Lorenzo non sarà la seconda domenica del mese ma il 27 novembre, in una edizione "prenatalizia" in cui ci si potrà anticipare con i regali facendo dei veri affari.

Info ecochicmarket.roma@gmail.com