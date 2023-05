Eco & Chic Market a San Lorenzo

Il 21 maggio, una settimana esatta dopo la data prevista, torna a San Lorenzo l'Eco & Chic Market, ad animare la bella e spaziosa piazza dell'Immacolata, centro nevralgico del quartiere. Questo mese il market era in programma per domenica 14, ma è stato spostato a causa delle previsioni meteo poco favorevoli.



Il format è lo stesso di sempre: artigianato vero, realizzato a mano da sapienti artigiani e artisti, e vintage selezionato, oltre ad altre piccole "chicche" da intenditori quali collezionismo, specialità gastronomiche e cosmesi naturale.



Essendo l'ultimo appuntamento della stagione, prima della lunga pausa estiva, vale la pena sbizzarrirsi fra i tanti stand colorati, acquistando oggetti unici ma anche soffermandosi ad ascoltare le storie che ci sono dietro ogni creazione.



Fra le centinaia di proposte in vendita si potranno trovare abiti sartoriali, ceramiche artistiche sia "classiche" che create con la tradizionale tecnica "raku" di origine giapponese, mosaici, lampade, campane tibetane, saponi, articoli in vetro, accessori tessili, articoli di design per la casa, complementi d'arredo, oggettistica in legno, candele, illustrazioni e ovviamente monili e gioielli di ogni genere, rigorosamente fatti a mano.



Il quartiere è davvero uno dei più vivibdella Capitale, e vanta decine di bar, ristoranti, bistrot, gelaterie per una pausa prima o dopo lo shopping. La domenica i varchi ztl della zona sono disattivati ed il parcheggio è gratuito e facile da trovare: un'occasione in più per fare due passi in zona senza stress e senza spese superflue. L'orario di apertura al pubblico del mercatino è dalle 9.30 alle 19.30.



La piazza non ha barriere architettoniche nella parte finale e laterale, mentre presenta dei gradoni di circa 10 cm di altezza nella parte centrale, motivo per cui le persone diversamente abili potrebbero necessitare di assistenza.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



Gallery

L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info ecochicmarket.roma@gmail.com