Piazza dell'Immacolata, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, ospiterà come di consueto l' Eco&Chic Market nella seconda domenica del mese, e cioè domenica 10 marzo. Una duplice occasione quindi, sia per regali in ritardo per la festa della donna, che per provvedere in tempo al regalino per i papà che si festeggiano qualche giorno dopo. E, perché no, anche un'occasione per regalarsi qualcosa di nuovo in vista della primavera: una nuova borsa, un gioiello particolare o un oggetto utile e di design per la casa.



Come sempre ci saranno una quarantina di stand di artigianato artistico selezionati, ma anche vintage, libri per bambini e piante per gli amanti del verde.

Il market si estende sia sulla parte centrale della piazza che nell'ala laterale e arriva fino alla "coda" che confina con via dei Marsi; la parte centrale è strutturata a gradoni alti circa 10 centimetri, quindi le persone diversamente abili potrebbero avere bisogno di assistenza; le parti laterale e finale invece non hanno barriere architettoniche. Al centro della piazza si trova lo stand di Laboratorio di Wendy, dove i bambini possono svagarsi con lavoretti creativi e di riciclo in totale sicurezza, attivo dalle 11 alle 17 circa.



L'intera piazza è area pedonale, ed è quindi ideale per una passeggiata in relax, circondati da cose belle ed artistiche che stimoleranno la creatività dei visitatori. Nei dintorni ci sono diversi locali dove fermarsi per un caffè, un pranzo, un aperitivo: San Lorenzo è famosa per la sua movida notturna, ma durante la giornata si può godere degli stessi spazi in maniera notevolmente più rilassante, senza affollamenti. I parcheggi della zona la domenica sono gratuiti (e si trovano facilmente), e la ztl è disattivata. L'ingresso all'area è sempre gratuito.



Partito due anni fa, questo mercatino si conferma essere uno dei migliori di Roma, con articoli selezionati e artigianato vero, senza articoli dozzinali; motivo questo che vede la partecipazione di pubblico non solo del quartiere ma anche residente in altri quartieri di Roma. Insomma, un posto che vale la pena visitare e che ogni volta offre nuovi articoli e nuovi stimoli.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".





info greenmarketfestival@gmail.com e www.greenmarketfestival.it