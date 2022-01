Eco & Chic Market: artigianato e non solo

Parte domenica 23 gennaio il nuovo mercatino Eco & Chic Market, nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma, nella spaziosa Piazza dell'Immacolata. Una giornata in uno dei quartieri più vivaci della capitale, in cui curiosare fra gli oltre cinquanta stand presenti per scovare diverse "chicche". In maggioranza artigianato artistico, nel mercatino Eco & Chic si trova anche abbigliamento vintage selezionato, prodotti agricoli a km zero, stand di libri di piccoli editori, piante e flower design.

Il vintage presente proviene unicamente da grandi marchi, ed è stato accuratamente lavato e selezionato. Gli stand di artigianato, rigorosamente autoproduzioni degli artigiani presenti, presentano articoli unici di vario genere, spaziando dalle ceramiche artistiche, oggettistica per la casa, borse fatte a mano, accessori tessili, abbigliamento dipinto a mano o con stampe serigrafiche artigianali, accessori utili per il "zero waste", artigianato orafo con vari materiali, bijoux semipreziosi, illustrazioni d'autrice e molte altre cose tutte da scoprire.

Presente anche una zona dedicata ai bambini, con laboratori ludico-creativi, per intrattenere i più piccoli. L'Eco & Chic Market avrà luogo una volta al mese ed è a cura della stessa organizzazione del Green Market Festival, è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici ed è ad ingresso libero.