Eco & Chic Market a San Lorenzo

Domenica 12 marzo, ad un mese esatto dall'ultima edzione, torna a San Lorenzo l'Eco & Chic Market, l'appuntamento mensile che vivacizza il quartiere di San Lorenzo con uno dei mercatini più apprezzati e curati della capitale.

Le bellissima Piazza dell'Immacolata, proprio davanti alla grande chiesa ospita ogni seconda domenica del mese (salvo modifiche) questo market di artigianato artistico e vintage selezionato, che conta all'incirca una quarantina di espositori fra le varie categorie: tra questi, non mancano mai Cristina con la gioielleria realizzata secondo la tecnica della "cera persa", Emanuela con le sue ceramiche artistiche sia con tecnica "raku" che tradizionale, Susanna che propone borse e creazioni per la casa in denim riciclato e creazioni in vetro riciclato dalle bottiglie, Ferdinando con i prodotti a base di Cbd, Federica con i cappelli che realizza a mano con antiche tecniche, Emanuela M. che porta semi ed integratori ed anche piantine grasse che coltiva personalmente, Francesca con il suo stand di abbigliamento ed accessori vintage veramente "tres chic", e molti altri. Non mancheranno inoltre illustrazioni, borse, accessori per la casa, articoli all'uncinetto, dipinti, abbigliamento sartoriale, bijoux in materiali diversi, articoli di collezionismo, mosaici e creazioni in legno. Insomma, una miniera di idee per rinnovare la casa o il guardaroba in vista della primavera o per fare un regalo a chi si vuole bene.



Immancabile anche lo spazio bimbi, a cura della dolce Wendy che proporrà laboratori creativi a richiesta, facendo divertire i piccoli con lavoretti e tecnica di pittura e riciclo.



Come di consueto, l'orario di apertura al pubblico del mercatino è dalle 9.30 alle 19.30, ma si raccomanda di non arrivare all'ultimo minuto perché si rischia che qualche espositore abbia iniziato a riporre la merce.



Il quartiere di San Lorenzo è noto per essere uno dei più vivaci di Roma, con i tanti bar e locali della zona, offrendo così la possibilità ai visitatori di approfittare per gustare un gelato o un aperitivo oppure per rimanere a cena in uno dei tanti ristoranti della zona. La ZTL la domenica è disattivata e i parcheggi della zona sono gratuiti, un'ottima soluzione per circolare in tranquillità senza avere il pensiero di incorrere in sanzioni.



La maggior parte degli stand sono accessibili anche da persone diversamente abili, ad accezione della parte centrale della piazza che è disposta a gradoni dell'altezza di circa 8-10 centimetri.



Piazza dell'Immacolata è a due passi dal centro e dalla stazione Termini; è facilmente raggiungibile anche con i mezzi: autobus da Termini A10 (ogni 6 minuti) tram 5 (ogni 10 minuti) o 14 (ogni 8 minuti), scendere in entrambi i casi alla fermata "Labicana-Porta Maggiore" e percorrere il quartiere a piedi fino alla piazza; dalla stazione Tiburtina prendere invece il bus 71 (ogni 20 minuti) e scendere alla fermata "piazzale Tiburtino".



L'Eco & Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, costituita nel 2020 da due artigiane romane con ampia esperienza nel mondo dei mercatini artigianali. Info ecochicmarket.roma@gmail.com