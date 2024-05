Eclissi di Carmen di marzo

Dal 23 al 25 maggio 2024 al Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena Eclissi, un atto unico di Carmen Di Marzo con protagonista Francesca La Scala insieme a Rosario Petix e Angelica Accarino.



Lo spettacolo è incentrato sul rapporto totalizzante tra una madre e sua figlia in un contesto sociale precario e di dubbia moralità, dove la madre cerca di offrire alla ragazza il miglior futuro possibile affrontando qualunque sacrificio.



Fin dove si può spingere l’amore di un genitore? La vicenda esplora proprio i legami familiari nonché di appartenenza affettiva. Così come afferma la psicoanalista Manuela Fraire nel suo libro La porta delle madri: “Nella realtà dell’esperienza non è vero che madri si nasce, madri si diventa! Il nuovo nato è l’altro per eccellenza, non ha a che fare tout-court con il biologico [...].”



Carmen Di Marzo, da autrice del dramma, spiega: “La cronaca è un serbatoio importante da cui attingo spesso quando provo a raccontare legami familiari. Mi lascio sempre ispirare da una storia vera, che poi nel processo creativo della scrittura, trova una strada autonoma e personale.



Le protagoniste hanno un rapporto simbiotico solo apparentemente risolto. Ho immaginato una realtà ideale che lentamente si sgretola davanti a non detti, bugie, fragilità, senso di inadeguatezza e illegalità. Una madre ottenebrata dall’amore nasconde in realtà se stessa proiettando un’immagine perfetta e rassicurante che fa a pugni con un’indole inquieta e molto poco trasparente. E se un genitore non sa essere un esempio, capita invece che una figlia possa essere fatta di tutt’altra pasta e ricordare a un adulto quei valori che diventano uno specchio inesorabile.



Mi sono chiesta quanto un genitore sia legittimato a seguire determinati comportamenti in nome dell’amore. Su questo quesito sarà chiamato a riflettere il pubblico poiché ognuno di noi, nel suo percorso di vita, può incontrare la propria eclissi.



L’interno è una casa popolare, un ambiente essenziale fatto di pochi elementi, ma abbracciato da un bel disegno luci che, come il titolo suggerisce, fa risaltare ombre e bagliori.