Ebask_LAB, inaugurazione del nuovo spazio culturale

Sabato 20 maggio – in Via Prenestina 284c-286a Roma, ore 17:30 – avrà luogo l’inaugurazione di Ebask_LAB, Centro di Formazione e Produzione Artistica, uno spazio dato in gestione all'Associazione di Promozione Sociale Teatro Ebasko nella prima periferia di Roma.

Il locale è in convenzione con il V municipio del Comune di Roma e al suo interno si svolgeranno numerose attività culturali corsi di teatro, canto, musica, pittura, artigianato, coro, danza e videomaking.

Lo spazio intende essere un polo culturale e artistico per la produzione e la formazione, focus centrali della progettualità di Teatro Ebasko attiva su Bologna, Roma e Melissa (in provincia di Crotone), un vero e proprio “teatro a geografia diffusa” sul territorio nazionale.

"Aprire uno spazio culturale a Roma ci ha spaventato fin dall’inizio – ha dichiarato Simone Bevilacqua, direttore artistico di Teatro Ebasko – Eravamo in 8 persone quando siamo tornati nella Capitale, ma la pandemia e la crisi economica a seguito della pandemia ci hanno decimati. Dopo quasi 2 anni di ristrutturazione dello spazio, dato in concessione dal V municipio del Comune di Roma, stiamo finalmente avviando le attività che avevamo immaginato. Intendiamo questo spazio come un luogo trasversale e attraversabile. Un centro in grado di coinvolgere gli artisti emergenti nell’ambiente indipendente del quadrante est di Roma e al tempo stesso in grado di entrare in relazione con le dinamiche di produzione e formazione del paese"

Teatro Ebasko vuole dunque sviluppare un dialogo con le realtà culturali e artistiche già presenti nel territorio per avviare scambi e realizzare progetti in maniera condivisa e virtuosa. Vi saranno corsi di teatro per tutte le età, laboratori d’arte, seminari di formazione, eventi artistici eo di studio, convegni, congressi, spettacoli e performance, prove di artisti, residenze creative di gruppi e compagnie, progetti internazionali, tirocini di formazione, workshop creativi e uno spazio di coworkingsala studio per studiosi, studenti e liberi professionisti del mondo artistico.

L’evento inaugurale sarà caratterizzato da mostre ed esposizioni a cui si alterneranno una presentazione della compagnia, dello spazio e dei corsi che inizieranno a partire dal prossimo autunno. A seguire un buffet gratuito e una serata ricca di performance, spettacoli e interventi artistici.