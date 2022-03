Giornata Internazionale della Donna: una cena per la lotta ai tumori al seno

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Eataly Roma sostiene Komen Italia, l’Organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno basata su volontariato, nata nel 2000 a Roma e presente in 7 regioni italiane. Da sempre attenta alle tematiche solidali, Eataly Roma vuole essere vicino alle donne con due speciali iniziative benefiche.

Dal 7 al 13 marzo 2022 in tutti i ristoranti di Eataly Roma e al Bar Illy, situato al piano terra, sarà in vendita il dolce mimosa. Per ogni dolce venduto nel corso della settimana, saranno devoluti 2 euro a Komen Italia.



La seconda iniziativa si terrà proprio martedì 8 marzo nel ristorante Pizza & Cucina: durante questa giornata Eataly Roma organizzerà la “Cena a sostegno della lotta ai tumori del seno", una serata esclusiva con un menu ideato dalla chef del ristorante, Elettra Rampa, a cui tutti sono invitati a partecipare. Una parte importante del ricavato sarà devoluta in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.



Il menu degustazione della cena dell’8 marzo si aprirà con l’antipasto Caponatina di verdure, crema di burrata e basilico, sgombro alla piastra per poi avanzare con un gustoso primo piatto: Tagliolino mantecato con burro alla bisque, gamberi marinati, zafferano e aneto. A seguire il Tonno in crosta di pistacchio, spuma di patata viola e salsa ponzu e, a chiudere in dolcezza, il Millefoglie con crema al limone e gocce di cioccolato ( costo totale 42.00 euro a persona, servizio e acqua inclusi).



A tutte le donne presenti sarà donato il famoso Ribbon Rosa, la spilla di Komen Italia, simbolo della lotta ai tumori del seno. Per maggiori dettagli e per partecipare alla cena è possibile consultare il sito: https://www.eataly.net.

In foto la chef Elettra Rampa