Earth Day nell'Oasi naturalistica del WWF a Castel Romano

Nel fine settimana che precede l’Earth Day inizia l’attività didattica nella nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, nata nell’area adiacente al Designer Outlet grazie all’importante progetto di riqualificazione realizzato da McArthurGlen in stretta collaborazione con WWF Italia.

Sabato 20 e domenica 21 aprile i ragazzi e le loro famiglie potranno godere di un’immersione nella natura nel rispetto di tutte le preziose caratteristiche di biodiversità. Sei gli appuntamenti giornalieri gratuiti della durata di un’ora ciascuno, a cura delle guide WWF.

Il programma è lo stesso per le due giornate. Si parte alle 11 con la Caccia al Tesoro, seguono alle 12 il laboratorio-quiz Indovina cos’è e alle 14 il divertente Torre Jenga. Nel pomeriggio, sono previsti alle 15 il laboratorio faunistico Che animale sei?, alle 16 Palenteologo per un giorno. Si chiude alle 17 con una nuova Caccia al Tesoro. Al termine di ciascun laboratorio, tutti i ragazzi riceveranno un omaggio speciale.

Appuntamento all’ingresso dell’Oasi affiliata WWF di Castel Romano adiacente a piazza dell’Elefante, 15 minuti prima dell’inizio di ogni laboratorio. È richiesta la presenza di un genitore. È consigliata la prenotazione scrivendo a oasi.castelromano@mcarthurglen.com

L'Oasi WWF di Castel Romano

L’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano offre 1.500 metri di sentieri nel bosco di macchia mediterranea e percorsi di trekking con 5.000 nuovi arbusti piantati – tra alberi autoctoni, come querce e lecci, ad arbusti come corbezzoli, biancospino e mellifere aromatiche – come salvia, rosmarino, calendula, menta, origano, lillà -, ideali per ospitare farfalle multicolori dalla primavera all'autunno insieme a tanti altri importanti impollinatori.

Nell’area, anche grazie al grande binocolo panoramico posto sull’osservatorio, è possibile osservare a rispettosa distanza specie di fauna selvatica come volpi, istrici e rapaci come il gheppio e il nibbio bruno, oltre a molte specie di uccelli come il picchio rosso e la ghiandaia.

Nelle aree umide attorno allo stagno permanente è possibile incontrare un’importante varietà di specie di anfibi – rane, rospi, testuggini -, oltre a rettili e flora selvatica, tra cui colorate (e strettamente protette) orchidee. Le arnie dell’Oasi – ciascuna delle quali ospita 50.000 api – sono destinate a produrre circa 100 kg di miele all’anno, che presto sarà disponibile per i visitatori.

Per le famiglie, una grande e attrezzata playground naturale – con percorso dei sensi, gioco del grande tronco, tela del ragno e altalena - e tre piacevoli aree pic-nic per i momenti di relax: presso tutti i ristoranti del Centro sono disponibili speciali lunch box per pranzare comodamente nell’Oasi.

Mascotte dell’Oasi è il character originale Felipacchiotto creato da Felipe Cardeña, giovane lupetto simbolo della tutela degli animali in via d’estinzione, da difendere contro la distruzione del loro habitat, il commercio illegale, il bracconaggio, l’inquinamento e i cambiamenti climatici che minacciano la biodiversità. Il Felipacchiotto è ritratto sui gadget ecosostenibili in vendita presso il Guest Services di Castel Romano, il cui ricavato sarà destinato alla conservazione delle Oasi WWF in Italia.

L’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano è aperta tutti i giorni dalle 9 fino al tramonto con accesso libero. Ogni sabato e domenica visite guidate, laboratori didattici a cura delle guide WWF. L’Oasi è disponibile per visite scolastiche previa prenotazione. Tutte le informazioni sul nuovo sito dedicato all’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano mcarthurglen.it/castelromano/oasi