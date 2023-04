Earth Day al Castello di Santa Severa

Dal 22 al 25 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, si svolgerà l'Earth Day al meraviglioso Castello di Santa Severa, una manifestazione ad ingresso gratuito incentrata sulla sostenibilità ed il benessere, di fronte al mare.



Fulcro dell'evento sarà la mostra mercato di artigianato artistico sostenibile e prodotti locali, proprio per incentivare un'economia circolare a filiera corta e a basso impatto ambientale. Fra gli espositori, che saranno una quarantina, anche stand di flower design, prodotti biologici, cosmesi naturale, oltre a tantissimi articoli artigianali realizzati con materiali sostenibili, che spaziano dall'oreficeria alla ceramica, passando per riciclo creativo, illustrazioni, creazioni tessili, mosaici, articoli per il benessere, elementi di arredo, abbracciando diversi ambiti dell'handmade e del design etico.



Presenti anche degli operatori olistici che potranno effettuare massaggi e trattamenti in loco.

Alla mostra mercato si aggiungono diversi appuntamenti con la cultura, lo spettacolo ed il benessere, fra lezioni di yoga e pilates, presentazioni di libri, sessioni di ballo e spettacoli, e non mancherà nemmeno lo spazio bimbi con tanti laboratori per intrattenere i piccoli ospiti con attività ludico-educative.



All'ingresso del Castello si troverà lo spazio Food & Beverage, con birra artigianale locale e tre food trucks di sfiziosità a base vegetale nel rispetto dell'ambiente con proposte di primi piatti, panini con le specialità del territorio, "paccotti" fritti e anche proposte senza glutine.

L'intero evento è plastic free. Orario di apertura al pubblico: 10,00-19,00.



PROGRAMMA:

SABATO 22:

Sala manica corta:

11.00 laboratorio di pizzica salentina (info 3298112512)

15.30 hatha yoga (info ilaria 3394494829)

17.00 bagno di gong (info alessio 3929876001)

Spianata dei Signori:

15.00 Swing experience: lezione gratuita e ballo libero



DOMENICA 23:

Sala manica corta:

11.00 pilates (info ilaria 3394494829)

16.00 vinyasa yoga (info roberta 3208148072)

Sala manica lunga:

17.30 presentazione libro Mediterraneo Nero, di Gianluca Campagna

Piazzale delle Barrozze:

17.00 spettacolo di arti circensi aeree

Cortile della Guardia:

10,30 musica live con Paolo Rasile "Harp Guitar Travel"



LUNEDI' 24:

Spianata dei Signori:

10.30 hatha yoga (info daniela 3403422530)

Sala manica corta:

15.00 tango experience: lezioni gratuite, milonga e musica live



MARTEDI' 25:

Sala manica corta

11.00 dharma yoga (info yole 3382907997)

Sala manica lunga

12.30 presentazione libro Poesie e dipinti d'Amore di Giorgio D'Amore e Lucia D'Amore

15.30 Performance di danza a cura di Danzero Art&Dance Studio Lab, di T. Orsomando

Cortile della guardia

17.00 live music blues con la Mark Hanna Band



Nell'androne di ingresso della sala ci saranno tutto il giorno i laboratori per bambini:

SABATO

- ‌10:30 - 11:30

LABORATORIO DI PITTURA: Salviamo le Api

Dai 2 ai 5 anni

- ‌12:00 - 13:00

LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO: Giochiamo riciclando.. la pasta!

Dai 3 ai 10 anni

- ‌14:30 - 15:30

LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO: Campo di Margherite

Dai 5 anni in su

- ‌16:00 - 17:00

LABORATORIO LUDICO-EDUCATIVO: Il Mondo che vorrei..

Tutte le età

- ‌17:30 - 18:30

LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO: Mare e pesci con bicchieri

Dai 3 ai 10 anni



DOMENICA

- 10:30 - 11:30

LABORATORIO DI PITTURA: Fiori e foglie

Dai 2 ai 5 anni

- ‌12:00 - 13:00

ANIMALICRAZIA, Noi animali meritiamo il tuo rispetto! (con educatrice cinofila e cagnolino)

Tutte le età

- ‌14:30 - 15:30

LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO: Campo di margherite

Dai 6 ai 10 anni

- ‌15:30 - 16:30

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA: Le risorse naturali in Etruria. Crea il tuo paesaggio Etrusco

Dai 6 anni

- ‌17:00 - 18:00

ANIMALICRAZIA, Noi animali meritiamo il tuo rispetto! (Con educatrice cinofila e cagnolino)

Tutte le età

- ‌18:00 - 19:00

LABORATORIO LUDICO-EDUCATIVO: Il Mondo che vorrei..

Tutte le età



LUNEDI' 24:

-10,00-12,00: truccabimbi

-12,00-13,00: laboratorio: crea il tuo fiore di carta

-15,00-17,00: truccabimbi

-17,00: fiaba di primavera

-17,30: baby dance



MARTEDì 25:

--10,00-12,00: truccabimbi

-12,00-13,00: laboratorio: crea il tuo fiore di carta

-15,00-17,30: truccabimbi

-17,30 bolle di sapone

-18,00: fiaba di primavera

-18,30: baby dance



I nostri amici cani sono i benvenuti in tutti gli spazi esterni del Castello.





greenmarketfestival@gmail.com