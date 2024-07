Il Comune di Bracciano, in collaborazione con le associazioni locali, presenta il programma degli eventi estivi "E...State a Bracciano 2024". Un mese ricco di appuntamenti che animeranno le vie e i luoghi storici della nostra città con musica, spettacoli, cinema, enogastronomia, mercatini, sport e molto altro.

Il programma

Da Mercoledì 3 a Domenica 7

- Chiostro degli Agostiniani: Mostra di pittura "Il Colore Blu" di Mariano Barnabé Villar.

Venerdì 5, ore 21:30

- Belvedere Sentinella: Spettacolo teatrale "Il Granchio e l'Onda" a cura della Fondazione Entroterre - Ensamble La Corelli.

Sabato 6, dalle ore 20:00

- Piazza Mazzini: Evento sportivo di pugilato "Boxe sotto il Castello" organizzato da ASD Tobini.

Sabato 6

- Vie del Centro: "Notte Bianca" con mercatini ed eventi di intrattenimento fino a notte fonda, a cura dell'Associazione Commercianti Bracciano.

Sabato 13, ore 21:00

- Chiostro degli Agostiniani: Concerto di beneficenza "Accordi per Testi Liberi" dell'Associazione Generazione Musica.

Venerdì 12 e Domenica 14, ore 21:00

- Parrocchia di Vigna di Valle: "Tornei in Vigna", tornei sportivi per ragazzi e ragazze, organizzati da Rione Vigna di Valle-Rinascente.

Domenica 14, ore 21:00

- Piazza dei Caduti: Concerto di beneficenza "Concerto d'Estate 2024" del Coro Polifonico di Bracciano.

Lunedì 15, ore 21:00

- Chiostro degli Agostiniani: Concerto di musica classica "Estro, Stravaganza e Invenzione" della Fondazione Entroterre - Ensamble I virtuosi italiani.

Mercoledì 17, ore 21:00

- Piazza Mazzini: Concerto Jazz della Philadelphia Jazz Orchestra.

Giovedì 18, ore 21:00

- Chiostro degli Agostiniani: Concerto per piano solo "Musica Libera" di Raffaele Mauro.

Venerdì 19

- Centro Storico: Prima serata della rassegna "Arti e Mestieri", con tema "Cena dei Nobili" a cura della Compagnia del Castello.

Sabato 20, ore 21:00

- Chiostro degli Agostiniani: Concerto Jazz "Musica e Percussioni" di Luca Chiaraluce.

Sabato 20

- Centro Storico: Seconda serata della rassegna "Arti e Mestieri" con eventi di intrattenimento e mercatino a cura della Compagnia del Castello.

Da Venerdì 19 a Domenica 21

- Piazza Don Cesolini: "Festival della Birra" con stand enogastronomici e artigianali e prodotti locali, organizzato dall'Associazione Commercianti Bracciano.

Sabato 27, ore 18:00

- Giardino Comunale Via dei Latini: "Teatriamo Bambini - A Caccia dell'Orso", spettacolo teatrale per bambini.

Sabato 27 e Domenica 28

- Piazza Mazzini: Evento "In Bocca al Luppolo" con carni locali e birre artigianali, accompagnati da musica dal vivo, a cura del Rione Monti Bracciano.

"Un ringraziamento speciale - ha dichiarato il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi - va a tutte le associazioni locali per il loro instancabile impegno e collaborazione. Grazie a loro, possiamo offrire ai cittadini e ai visitatori un'estate ricca di eventi culturali e di intrattenimento e di qualità".

L’assessore alla cultura Biancamaria Alberi ha dichiarato: “Il titolo del calendario estivo di quest'anno è un vero e proprio invito 'e State a Bracciano' rivolto ai turisti e ai residenti. Più di 80 eventi da luglio ad ottobre in parte promossi dall'Amministrazione Comunale e in parte realizzati dalle Associazioni del territorio con il sostegno del Comune. Ce n'è davvero per tutti i gusti: concerti classici, jazz, eventi di strada, balletti, giochi in piazza, notti bianche, rievocazioni storiche. Migliora la quantità dell'offerta e migliora anche la qualità degli spettacoli. Insomma "e State a Bracciano", ne vale la pena". Stessa soddisfazione espressa anche dall’assessore alle attività produttive Maddalena Coletta.

Gli eventi riguardano il mese di luglio e seguiranno successivamente il calendario degli eventi di agosto e settembre.

Foto da Facebook @ComunediBracciano