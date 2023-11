"E Fin qui, nessuno ancora ha capito niente", la mostra

Up Urban Prospective Factory e Kyabasu sono lieti di presentare E fin qui, nessuno ha capito niente la prima mostra personale di SempreLucida a cura di Luca Mazzone e Marta Di Meglio. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, domenica 19 novembre dalle ore 18:30.



All’interno della mostra sarà possibile ammirare locandine, tele, illustrazioni digitali, poster e altre opere originali che SempreLucida ha selezionato e dipinto a mano appositamente per creare un dialogo con il pubblico e far scoprire a nuove persone una passione ed un lavoro che porta avanti da oltre dieci anni.



Nuove opere di grande formato inedite al pubblico verranno presentate in questa occasione. SempreLucida mostra allo spettatore come l’iconografia delle sue bambole possa chiaramente esprimere sentimenti, pensieri ed emozioni che l’artista o lo spettatore provano.



Se ancora non lo sapevi, SempreLucida si è diplomata in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2008, frequenta poi un master in Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics e il corso di disegno e tecnica del fumetto alla Scuola Romana del Fumetto. Si è dedicata alla scenografia, all’illustrazione e al fumetto, esponendo in diverse collettive. Dal 2016 si occupa di street art a Roma e in giro per l’Italia. Il suo progetto artistico si basa sull’esplorazione di tecniche e supporti diversi, raccontando principalmente personaggi femminili combattenti e risolute, a volte caricaturali e ironici. Nella sua arte c’è l’utilizzo di materiali riciclati, l’acrilico e l’uniposca trasformano buste di carta, scatoloni, tovagliette in pezzi unici.



“Non sono un’artista, faccio solo pupazzi”