Dust to Dust - Vanshika Agrawal: pittura, video e performance

Dal 5 al 7 giugno studio110 ospiterà la mostra-evento “Dust to Dust” di Vanshika Agrawal (Jalaun, India, 1999), a cura di Laura Lombardi e Maria Teresa Capacchione.



“Dust to Dust”, declinerà il mantra “polvere alla polvere” attraverso i diversi mezzi di espressione di cui la giovane artista indiana si serve: disegni, pitture su materiali diversi, installazioni e video, reinterpretando creativamente lo spazio interno ed il cortile di studio110.



La mostra-evento sarà accompagnata il 5 giugno, giorno dell’inaugurazione, dalla performance “Elixir”, a cui il pubblico potrà partecipare attivamente e confrontarsi con il tema della permanenenza e dell’impermanenza, dell’incontro tra cultura occidentale ed orientale, così centrali nell’opera di Vanshika Agrawal.



Venerdi 7 giugno, in occasione della chiusura della mostra, l’artista dialogherà con il pubblico riflettendo sul processo creativo e sui temi che la riguardano più da vicino.

Seguirà una cena indiana privata su prenotazione, proseguendo così la contaminazione tra arte, cultura e gastronomia sperimentata con successo da studio110.



Vi invitiamo a conoscere il lavoro di Vanshika Agrawal (www.vanshikaagrawal.com), ad entrare nel suo mondo poetico delicato, come i tratti di matita appena accennati, le velature leggere delle sue opere, le monocromie,i gesti lenti, capaci di evocare mondi, sensazioni, pensieri, senza mai definirli completamente, perché proprio in quell’indeterminatezza, in quel continuo mutamento, riconosce i segni più profondi della bellezza e della vita stessa.



info e prenotazioni : studio110roma@gmail.com