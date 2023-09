Duoble Blues in concerto al Charity Café

Venerdì 29 settembre al Charity Café andrà in scena Double Blues, un organ trio che esplora la zona in cui si fondono blues e jazz, lì dove Duke Ellington fa una jam session con T-Bone Walker e Charlie Parker. A condividere il palco ci saranno Michele Ariodante alla chitarra e voce, Oliver Von Essen al piano hammond e Carlo Battisti alla batteria. Ogni venerdì nel club di via Panisperna un concerto jazz con i migliori interpreti a livello nazionale e internazionale.



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21

Inizio Live h 22 | il martedì h 21

Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione



Line-up

Michele Ariodante, Chitarra & Voce



Carlo Battisti, Batteria