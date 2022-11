Il duo Kodex presenta il disco Breakdown alla Casa del Jazz

Venerdì 11 novembre presso la Casa del Jazz di Roma il duo Kodex, composto da Donatello D’Attoma al piano e Massimo Bonuccelli all’elettronica, presenterà nell’ambito del Roma Jazz Festival il disco Breakdown di prossima uscita per l’etichetta Filibusta Records. Un progetto in cui in cui il pianoforte classico incontra l’elettronica e in cui il jazz si fonde con una musica minimale, dall’innato senso melodico.



Per questo nuovo lavoro i due musicisti hanno sperimentato un live in studio tra composizioni originali, rielaborazione di brani editi e improvvisazione radicale. Sette le tracce estratte da questa lunga sessione in cui mente e anima, tra astrattismo ed esperienze di vita reale, hanno proiettato la musica in una dimensione aperta senza confini: da Debussy ai Kraftwerk, con Elegie e The Model, passando per la splendida ballad scritta da Jimmy Van Heusen, Darn that dream, si attraversa un ponte sonoro di modernità che cattura, invita a restare e a godersi un volo irrazionale (Irrational flight).



Biografia: Kodex è un progetto di musica elettroacustica fondato nel 2016 dal pianista Donatello D’Attoma e da Massimo Bonuccelli, elettronica. Entrambi vantano la partecipazione a diversi festival di musica internazionali in Italia, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Belgio, Russia, Egitto e molti altri. La performance è basata principalmente sull’esecuzione improvvisata di materiale originale o sulla rielaborazione in tempo reale di opere di altri compositori, spaziando dal jazz al rock e alla musica classica. Nel 2020 esce il primo ep, Kodex per l’etichetta Stranamente Music e nel 2021, avvalendosi della collaborazione dell’artista visivo Simone Memè, presentano il tour del nuovo progetto dedicato al cinema e alla musica del regista e compositore americano John Carpenter. Nel 2022 esce per Filibusta Records, il secondo album Breakdown.



Line-up

Donatello D’Attoma, piano