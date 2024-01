Duo Italia (Greg e Max Paiella) in concerto al Cotton Club

Il Duo Italia nasce nel secolo scorso, attorno al 1995 dalle scellerate menti di Claudio Gregori e Max Paiella, senza un valido motivo se non quello di divertirsi come due vecchi amici armati di buon vino e chitarre. Negli anni si forma uno spettacolo grottesco, psichedelico e assai variopinto in cui Greg e Max diventano i menestrelli di un gioco dell’Oca intorno al mondo, per dissacrare affettuosamente la Musica dell’intero globo terracqueo. Si parte dalle crude e mortifere liriche della canzone Romanesca e si arriva alla spigolosità del Country e alla malinconia del Blues, passando per brani greci, romeni, hawaiani, messicani e cubani. Ma c‘è di più: si va oltre con canzoni originali e spiazzanti e letture di apoftegmi, parabole e racconti di improbabili disavventure tra amici bisbetici, rancorosi anziani o granitici tirolesi. Un’ora e mezza di follia freniatrica e bizzarra che contagia come un gas esilarante.

Massimiliano “Max” Paiella è un autore, attore, imitatore e Musicista con lunga e provata carriera teatrale, televisiva e radiofonica. Molte avventure le ha trascorse in compagnia di Greg; a Teatro (“The Blues Brothers – Il Plagio” “Chi Erano i Jolly Rockers?” “Rockandrollogy”), in televisione (“BRA – Braccia Rubate all’Agricoltura” “Mhhh!” “Bla Bla Bla” “Telenauta 69”) e in radio (“610”). Da più di dieci anni è mattatore in compagnia di Presta e Dose ne “Il Ruggito del Coniglio” su Rai radio 2 nonché autore e interprete di diversi spettacoli teatrali.

Claudio “Greg” Gregori è un Musicista, autore, attore e fumettista in attività da: oltre 40 anni (Musica); circa 36 anni (Fumetto); 26 anni (Teatro). Ha scritto e interpretato una ventina di spettacoli teatrali, ha collezionato più di quattromila concerti, ha pubblicato una decina di album musicali, ha interpretato diversi film, vari programmi televisivi, cinque libri e da venti anni conduce con Lillo la trasmissione “610” su Rai radio 2.

Line-Up

CLAUDIO GREG GREGORI: Voce, Chitarra Acustica e ammennicoli vari.

MAX PAIELLA: Voce, Chitarra Acustica e orpelli a caso.