Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si terrà il 4 luglio, alle Grandi Terme di Villa Adriana a Tivoli, il Concerto Duettango El Conjunto Electronico feat Silvia Mezzanotte. Appuntamento alle 21 nell'ambito di Extra Villae.

Nel 2008 il pianista e direttore d’orchestra Filippo Arlia si impadronisce della musica del mitico compositore argentino Astor Piazzolla e, unendo il suo pianoforte con il bandoneon di Cesare Chiacchiaretta, che i critici di settore considerano uno dei migliori interpreti di questo strumento, fa nascere Duettango.

Successo, suoni ed emozioni sempre straordinari, unici e diversi che oggi scaturiscono in una nuova formazione, sempre sulle orme di Astor Piazzolla.

El Conjunto Electronico feat Silvia Mezzanotte con Filippo Arlia al Pianoforte, Cesare Chiacchiaretta al Bandoneon, Filippo Garruba alle Tastiere e Synth; Andrea Timpanaro al Violino, Glauco Di Sabatino alla Batteria; Antonio De Luise al Basso Elettrico, con la splendida voce di Silvia Mezzanotte che interpreterà i versi originali del poeta del tango “Horacio Ferrer”, noto paroliere di Astor Piazzolla.

La nuova formazione è frutto di un ampio ed articolato percorso di ricerca e studio, oltre che spaziare tra tradizione e sperimentazione, si contraddistingue per la sua flessibilità e per la sua innovazione. Una formazione in cui il talento e l'abilità tecnica si fondono con la raffinata improvvisazione dei musicisti.