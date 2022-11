Due anni di Maximo Shopping Center, festeggiamenti e ospiti speciali

Tutto pronto al Maximo Shopping Center dove domenica 27 novembre andrà in scena un evento speciale per festeggiare i primi due anni di attività del centro commerciale. In programma, intrattenimento e musica alla presenza di due ospiti speciali.

L’inizio è fissato per le ore 17 quando sul palco allestito presso la Food court del primo piano, saliranno due presentatori d’eccezione come Rudy Zerby e Anastasia Kuzmina. Il noto personaggio tv – insegnante di canto di “Amici” e giudice di “Italia’s Got Talent” e “Tu si che Vales” – e la ballerina, maestra di danza di “Ballando con le stelle” introdurranno la kermesse di ballo durante la quale si esibiranno pluricampioni Italiani e campioni del mondo: Peter Gabusi e Sara Fontana eseguiranno danze standard; Lorenzo Bonzi e Cara Gabusi quelle filuzzane e latino americane, mentre Michele Delle Fontane e Mia Gabusi quelle latino americane.

Alle 19, sotto un’esplosione di coriandoli e musica, una grande torta di compleanno, composta di tantissimi cup cake che saranno distribuiti ai clienti che potranno anche scattarsi un selphie con Rudy Zerby e Anastasia Kuzmina nel corner dedicato.

L’Anniversario del Centro Commerciale oltre ad essere un momento di festa è anche l’occasione per fare un bilancio sui primi due anni di vita del polo commerciale situato sulla Laurentina. In un’area complessiva di 65mila metri quadrati, 160 negozi, 40 tra bar, ristoranti, e chioschi, un innovativo food garden, che offre non solo un’esperienza di shopping ma soprattutto viene vissuta come un luogo di aggregazione e di svago da parte del territorio.

Proprio la valorizzazione urbana del territorio e il positivo l’impatto socio-economico è stato uno dei punti di forza del Centro Commerciale inaugurato in piena pandemia Covid. “Basti pensare – spiega il direttore del Maximo Shopping Center, Alessandro Allegri - che piazza Gabriella Ferri è diventata in poco tempo un punto di riferimento per i residenti della zona e che il centro ha già raggiunto dieci milioni di visitatori annui. Numeri positivi anche sul piano occupazionale con mille e cinquecento assunzioni effettuate e un indotto di circa tremila e cinquecento occupati.

I festeggiamenti per i due anni del Maximo daranno il via anche alla Magia del Natale che quest’anno vedrà protagonista la Piazza esterna G.Ferri con il “Maximo Christmas Village” un grande villaggio natalizio caratterizzato delle tipiche casette in legno dei Mercatini di natale” e un “Villaggio glaciale”: un’area selphie-point con installazioni a tema glaciale dedicata a grandi e piccini e tante sorprese.