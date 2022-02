Drop It! Trio presenta il disco in anteprima all'Alexanderplatz Jazz Club

Venerdì 25 febbraio sul palcoscenico dell’Alexanderplatz Jazz Club andrà in scena il Drop It! Trio che presenterà in anteprima il disco di prossima pubblicazione. La formazione è composta da Egidio Marchitelli alla chitarra ed effetti, Lorenzo Feliciati al basso ed elettronica e Lucrezio de Seta alla batteria. Il significato del nome di questo trio è già esaustivo delle intenzioni dei tre musicisti che lo compongono. Drop It inteso come lasciarsi andare e quindi suonare senza essere imbrigliati in schemi ed etichette che non gli appartengono.



Drop It è un viaggio musicale che attinge dalle molteplici esperienze musicali dei tre musicisti crossover, spaziando quindi dal jazz al funk, dal rock al pop sino ad arrivare alla totale improvvisazione estemporanea, il tutto sempre condito dall’utilizzo mai scontato di elettronica ed effettistica. Drop It racchiude i colori delle molteplici collaborazioni che i tre musicisti vantano singolarmente: Noa, Dionne Warwick, Bob Mintzer, Pat Mastellotto, Cuong Vu, Tom Harrell, Alex Britti, PFM, Patches Stewart, Tony Scott, Niccolò Fabi, Nina Zilli, Teresa De Sio, Fiorella Mannoia, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Stefano Di Battista e tanti altri.



Mettetevi comodi e siate pronti a godere di una musica di grande effetto, realizzata senza eccessivi virtuosismi fini a sé stessi ma con molto calore. I tre protagonisti si muovono come un solo ‘corpus musicale’ in cui ognuno è al contempo solista e sideman dell’altro



Line-up

Egidio Marchitelli, chitarra ed effetti



Lucrezio de Seta, batteria