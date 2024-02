"Dritto al cuore" al Teatro Duse

Da un’idea e per la regia di Sandro Torella, con protagonista l’attore icona Massimo Mirani, "Dritto al cuore" va in scena il 23 febbraio, il 1 e l’8 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Duse di Via Crema 8.



Un thriller psicologico ispirato al cinema “poliziottesco” degli anni ‘70 di cui Massimo Mirani è stato uno dei volti più rappresentativi. A cinquant’anni da "Milano odia: la polizia non può sparare" e “Il cittadino si ribella” lo spettacolo di Torella propone, così, lo stesso impasto di azione, inganni, violenza che ha caratterizzato il genere cinematografico.



Ma "Dritto al cuore" va oltre. Col supporto di immagini dei film dell’epoca e riferimenti al set de “Il commissario di ferro” (1978) di cui Mirani era il protagonista, la pièce è anche il racconto di come intimità e politica si intrecciano nell’identità di un uomo che ha attraversato pericolosamente gli anni del terrorismo e della lotta armata ma che non ha ancora fatto i conti con la propria storia.



Una paternità irrisolta, sospesa tra rimozione e dubbio, diviene porta d’accesso a una riflessione sul passato che è insieme collettivo e personale, un lungo esercizio di memoria che incrocia i fantasmi di una generazione. In questa dinamica Sandro Torella, in scena, rappresenta l’alter ego del protagonista, una figura ingombrante, onirica in bilico tra realtà e sogno.



Un viaggio nella mente dei personaggi in scena o forse un sogno di Pirandelliana memoria.