Dreamcatcher, performance di mentalismo alla fermata della Metro C

Venerdì 23 febbraio, dalle 10 alle 12, alla fermata metro C di San Giovanni, i sogni più segreti vengono portati alla luce grazie al campione italiano di mentalismo.

Andrea Rizzolini mette in scena "Dreamcatcher", performance in collaborazione con Teatro Olimpico di Roma e Atac, per avvicinarsi al mondo prodigioso di Incanti, lo spettacolo che coniuga teatro e illusionismo contemporaneo in arrivo al Teatro Olimpico di Roma dal 2 al 5 maggio.

Cosa sono i sogni? Sono i riflessi più delicati del nostro mondo interiore, dove si manifestano i nostri pensieri più reconditi, le nostre aspirazioni più segrete, le nostre speranze più intense, le nostre fantasie più bizzarre. Sono la parte più profonda e privata delle nostre anime: è possibile che qualcuno che non siamo noi riesca a vederli, a leggerci dentro?

La risposta è sì, se a cimentarsi nel farlo è il giovanissimo campione italiano di mentalismo Andrea Rizzolini.

La performance alla fermata della metro

In Dreamcatcher, il performer, sigillato all’interno di una teca di plexiglass a occhi chiusi, indovinerà i sogni di chi vorrà “sfidarlo”. Allo spettatore viene chiesto di pensare a un sogno avuto recentemente, riassumerlo in una sola parola e scriverla segretamente su un foglio di carta, per poi avvicinarsi alla teca. Dall’interno, Andrea Rizzolini inizierà a sua volta a scrivere, descrivendo pezzo per pezzo il sogno pensato dalla persona, fino ad arrivare a cogliere l’esatta parola scritta dal partecipante. Un’esperienza all’insegna della ricerca di un contatto umano all’interno di un inconscio collettivo fatto di desideri, pulsioni recondite e aspirazioni inconfessate, in cui il reale e l’onirico si rivelano per quello che sono: due facce di quella stessa medaglia che è l’uomo.

A quelle emozioni sommerse dell’essere umano vuole arrivare anche Incanti, lo spettacolo scritto e diretto dallo stesso Andrea Rizzolini e prodotto da Officine dell’Incanto.

Incanti, lo spettacolo in arrivo al Teatro Olimpico

In scena sei dei più giovani e premiati illusionisti italiani under 30: oltre a Rizzolini, sul palco Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Filiberto Selvi e Piero Venesia. Sei personalità artistiche differenti, con background e abilità che spaziano tra loro, che per la prima volta si sono uniti in uno spettacolo dall’intrigante drammaturgia, dando vita a un viaggio suggestivo, elegante e ricco di colpi di scena che si e ci interroga sull’incanto, sulla sua vera natura e sull’importanza di saperlo coltivare nelle nostre vite.

Partendo dalle riflessioni di alcuni dei più grandi autori del teatro, tra cui Shakespeare, Goethe, Pirandello e tanti altri, il pubblico – parte attiva dello show - sarà chiamato a risvegliare il «fanciullino» che è in ognuno di noi per riscoprire nelle piccole cose la capacità di meravigliarci di ciò che troppo spesso diamo per scontato.

Uno spettacolo che vuole colmare il divario che da sempre separa l’illusionismo e il teatro e, allo stesso tempo, portare al pubblico l’illusionismo in una forma che non rinneghi il varietà e l’intrattenimento ma che prenda le mosse dal passato per rivendicare i palchi dei grandi teatri di prosa.

Perché l’illusionismo è una forma d’arte che, come le altre, vuole indagare l’essenza umana proprio come il cinema, la musica, la letteratura, e come tale merita di essere riconosciuta e validata, poiché in possesso della stessa potenza estetica, sociale, emozionale e culturale.

Un linguaggio contemporaneo e trasversale, capace di arrivare a ognuno in diverse sfumature, fatto di illusioni, di apparenze di indistinguibili dalla realtà.

Io sono convinto che un’illusionista possa farsi carico di domande molto più profonde del semplice “come ha fatto?”, afferma Rizzolini. Credo che un’illusionista, come ogni altro artista, sia qualcuno a cui chiedere, a cui domandare della nostra umanità e, specialmente in questi tempi, qualcuno a cui guardare in cerca di speranza.

In foto Andrea Rizzolini