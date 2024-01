"Drawn-out", la mostra a Rhinoceros gallery

Rhinoceros gallery presenta il secondo capitolo di collaborazione con François Ghebaly a Roma. Con la prima mostra di questo progetto iniziato a giugno 2023, rhinoceros gallery ha inaugurato un nuovo percorso: pop-up di gallerie d'arte internazionali mai rappresentate prima in Italia. La nuova missione di questo spazio è quella di ospitare gallerie d'arte e di design all'avanguardia che porteranno ad un nuovo dialogo tra le radici storiche di rhinoceros e il mondo attuale, aprendo un intero spettro di nuove possibilità.



DRAWN-OUT riunisce una selezione di opere su carta degli artisti Sascha Braunig, Sharif Farrag, Patricia Iglesias Peco, Meriem Bennani, Mike Kuchar, Ann Leda Shapiro, Sayre Gomez, Jessie Makinson, Danielle Orchard, Max Hooper Schneider e Ross Simonini.



Gli artisti inclusi in DRAWN-OUT esplorano come il disegno si relaziona alle loro pratiche artistiche. La mostra mette in luce come il mondo plasmi continuamente il disegno e come, a sua volta, il disegno plasmi continuamente la pratica di un artista. Ogni opera su carta agisce come una finestra di approfondimento nel processo dell'artista, rivelando la struttura interna di una ricerca o sensazione particolare che attraversa il loro lavoro.