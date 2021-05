Si torna, finalmente, al teatro dal vivo. E tra gli spettacoli in programma a Roma c'è anche Dracula Crazy Reading che va in scena al Teatro de' Servi dal 1 al 3 giugno.

Scritto e adattato da Leonardo Buttaroni con le scene di Paolo Carbone, Dracula Crazy Reading è una commedia Horror letta da attori non troppo preparati in una sequela di errori, che renderanno la performance incredibilmente divertente. Incongruenze e un rumorista non molto capace arricchiranno la storia esasperando i loro interpreti. I pochi attori leggeranno e interpreteranno dozzine di personaggi divertenti.

Mentre racconteranno la loro storia attraverso illusioni ed effetti speciali, tra scene horror e risate avanzeranno leggendo il romanzo tra mille errori e soluzioni bizzarre con la sola e unica certezza, the show must go on.

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Lo spettacolo Dracula Crazy Reading al Teatro de' Servi, va in scena martedì 1 giugno alle 20, mercoledì 2 giugno alle 20 e giovedì 3 giugno alle 20.

E' possibile acquistare il biglietto posto unico al prezzo scontato di 10,80 euro invece di 18 euro su Shop Today.

