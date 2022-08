Dr Jazz & Dirty Bucks Swing al Village Celimontana

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Savoy Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto di Dr Jazz & Dirty Bucks Swing.

Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band suonano la musica della tradizione americana. Suonano il Ragtime, il Dixieland, lo Swing con il blues nel cuore e nella testa. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band trasportano agli inizi del ‘900 ad ogni concerto, ad ogni canzone, ad ogni nota. La loro musica viene da lontano, dalle sponde del Mississippi, da New Orleans, in Louisiana. New Orleans la città dove è nato il Jazz, per le strade e nei bordelli di Storyville. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band suonano la musica di Buddy Bolden, di King Oliver, di Jelly Roll Morton, di Sidney Bechet, di Louis Armstrong. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band suonano il New Orleans Jazz.

Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.

INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SAVOY SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Alfredo “Dr. Jazz” Verga - Chitarra & Voce

Alessandro “Mr. Groove” Panella - Contrabbasso

Luciano “Mr. Chugga” De Ioanni - Batteria

Ettore “Mr. Dirty” Patrevita - Sax