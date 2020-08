Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band in concerto a Village Celimontana

Domenica 16 agosto presso il Village Celimontana (nell'ambito del Roman Classic Jazz Festival a cura di Lino Patruno) l’appuntamento è con la swing band Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band: questa formazione suona la musica della tradizione americana. Suonano il Ragtime, il Dixieland, lo Swing con il blues nel cuore e nella testa. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band trasportano il pubblico agli inizi del ‘900 ad ogni concerto, ad ogni canzone, ad ogni nota. La loro musica viene da lontano, dalle sponde del Mississippi, da New Orleans, in Louisiana. New Orleans la città dove è nato il Jazz, per le strade e nei bordelli di Storyville. Suonano la musica di Buddy Bolden, di King Oliver, di Jelly Roll Morton, di Sidney Bechet, di Louis Armstrong. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band suonano il New Orleans Jazz.



Nata nel 2014, in cinque anni di attività la band ha collezionato qualcosa come 600 esibizioni dal vivo. Numerosi partecipazioni a festival nazionali (Jazzit Fest, Riverberi, Pozzuoli Jazz Festival, Song’ Swing, Esca Jazz, Vintage Roots Festival ecc.) e rassegne di importanti Jazz club (Cotton Club, Spirit de Milan ecc.). Ha collaborato con le scuole di ballo Swing e Lindy Hop di “Swingin’ Napoli”, “Cotton Swing” di Salerno, “Golden Swing Socity" di Milano, “Tuballoswing” di Firenze, “Swing Mood” di Pistoia, “Swing Dance Society” di Bologna e con diverse scuole romane “Swingaus”, “Spirit of St. Louis” ecc.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

"Dr. Jazz" | Alfredo Verga • Chitarra & Voce

"Mr. Groove" | Alessandro Panella • Contrabbasso

"Mr. Chugga" Luciano De Ioanni • Batteria & Washboard

"Mr. Dirty" | Ettore Patrevita • Sax Soprano





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"