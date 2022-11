"Dove sono le lucciole" omaggio a Pier Paolo Pasolini a Centrale Preneste Teatro

Nuovi appuntamenti sul palco di Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58) con la rassegna YOU. TheYOUng City

Giovedì 3 e venerdì 4 novembre Teatro invito/Ortoteatro porta in scena lo spettacolo "Dove sono le lucciole", omaggio a Pier Paolo Pasolini realizzato con il patrocinio del Centro Studi Pasoliniani. La regia e la drammaturgia sono di Luca Radaelli, sul palco ci sono Stefano Bresciani e Fabio Scaramucci. Come nasce un poeta? Un giornalista cerca di ricostruire la vocazione letteraria di Pier Paolo Pasolini recandosi laddove è cominciata, in Friuli. La sua guida sarà uno degli allievi dello scrittore, divenuto uomo, che convincerà lo scettico giornalista che la poesia è in ogni cosa. Attraverso i suoi ricordi emerge un Pasolini inedito, primordiale, come la lingua che echeggia di qua dall’acqua del Tagliamento. Un viaggio alla ricerca del mondo poetico di Pasolini, del suo rapporto con la natura, simboleggiato dalle lucciole ma anche della sua visione del mondo, sempre legata agli ultimi della terra, a quegli abitanti del terzo mondo che in una visione profetica preconizzò si sarebbero riversati sulle nostre coste. Come disse Alberto Moravia nella sua orazione funebre, Pasolini era un vero poeta, come ne nascono pochi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.

Giovedì 3 e venerdì 4 novembre

Dove sono le lucciole

Coproduzione Teatro Invito/Ortoteatro

Con Stefano Bresciani e Fabio Scaramucci

Elaborazione video: Silvio Combi e Davide Scaccianoce

Animazione: Ilaria Pezone

Tecnica: Davide Scaccianoce

Scene e luci: Andrea Violato

Musiche originali: Maurizio Aliffi

Idea grafica: Elena Scolari

Regia e drammaturgia: Luca Radaelli

Con il patrocinio del Centro Studi Pasoliani

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 - Roma

INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria

