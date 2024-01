Dots al Teatro Vascello di Roma di Ricky Bonavita

Dots nasce dalla coreografia e regia di Ricky Bonavita, che è parte delle direzione artistica di PinDoc e del Festival TenDance di Rosa Shocking e docente di tecnica di danza contemporanea presso l'Accademia Nazionale di Danza, Roma. Attivo come coreografo dagli anni ottanta, fonda con Theodor Rawyler nel 1994 la Compagnia Excursus, sostenuta prima in Svizzera e poi dal 2000 dal MIBAC, inoltre collabora come ospite in produzioni internazionali per tournée in Europa, Panama e Kazakhstan.

Nella sua ricerca coreografica ed estetica convive l’amore per la creazione di ambienti onirici governati da corpi dinamici e da linee astratte con l’esigenza di raccontare e di esplorare i rapporti interpersonali. La relazione movimento - suono è un elemento portante dei suoi lavori e le musiche sono eseguite dal vivo Duo Leman Cellos, Giacomo Grandi e Francesco Bartoletti al Violoncello e da Sylvain Fournier alle Percussioni.



Coreografia, Drammaturgia e Regia: Ricky Bonavita

Musiche originali eseguite dal vivo: Duo Leman Cellos, Giacomo Grandi e Francesco Bartoletti al Violoncello, Sylvain Fournier alle Percussioni

Scene e Costumi: Daniele Amenta e Yari Molinari.

Assistente alla Coreografia: Valerio De Vita

Interpreti: Ricky Bonavita, Valerio De Vita, Andrea Di Matteo, Claudia Pompili, Francesca Schipani

Produzione PinDoc con il contributo del MIC e della Regione Sicilia

Ph. Monica Irma Ricci



Durata 60’