Dos Duo Onirico Sonoro presenta il disco Floating presso il teatro il Cantiere

Sabato 18 novembre il Dos Duo Onirico Sonoro guidato dalla pianista, vocalist e compositrice, Annalisa de Feo, presenta il nuovo album Floating, che uscirà nei prossimi giorni per l’etichetta Filibusta Records, presso il teatro in Cantiere: sul palco ci sarà anche la violoncellista Livia de Romanis, ospite in questo progetto discografico.

Un lavoro che parte dal suono, nelle sue molteplici potenzialità timbriche, capace di sollecitare sensazioni emotive, intuizioni poetiche e visioni oniriche, per arrivare a pensare l'intero album come un flusso in continuo mutamento. È un fluttuare che piega, modifica, ammorbidisce, trasforma, così come l'acqua, nella sua manifestazione di fluido primordiale e genesi di tutte le cose, fa al suo passaggio. Si alternano dunque brani dal sapore cameristico, ad altri dal chiaro riferimento contemporaneo e sperimentale, senza tralasciare tendenze pop cui l'artista rimane affezionata, il tutto in una veste personale e ormai (al terzo album) riconoscibile, contraddistinta dall'utilizzo della voce che gioca tra grammelot e lingue nord europee.

Annalisa De Feo qui si serve della complicità della natura, per raccontare come la fluidità e la morbidezza dell'acqua sono le stesse peculiarità di chi ha preferito la flessibilità. Tutto questo non equivale a una resa ma alla capacità di rovesciare a proprio favore anche le situazioni in apparenza sfavorevoli: il morbido si piega, il rigido si spezza. Non è un caso che a questo progetto hanno collaborato due musicisti come Fabio Mina e Ivan Macera (come feat. rispettivamente al flauto contralto e ai dispositivi elettroacustici) che hanno fatto del suono il principio costitutivo della loro poetica. Al violoncello Marco Ceccato e Livia De Romanis.



BIO: DOS muove i primi passi tra Roma e Berlino, città, quest'ultima, in cui l'artista risiede dal 2011 al 2014 e dove sperimenta nuove sonorità e collaborazioni. Nuovamente in Italia dal 2015, vanta numerosi concerti in Italia e all'estero (Germania, Danimarca, Slovenia) con la partecipazione a festival e club, alcuni di questi tra i più significativi della scena musicale (Auditorium Parco della Musica, Alexander Platz Jazz Club, Lucca Jazz Festival, Berlin Art Carrè... e molti altri)



Due dischi all'attivo: l'omonimo disco DOS Duo Onirico Sonoro (2016, distribuito da Filibusta Records nel 2017) e "Jouer et Danser" (2018) uscito sempre per l'etichetta discografica Filibusta Records, nominato tra i migliori dischi italiani del 2018 per la classifica su Roma Suona di Gianluca Polverari. Numerose le recensioni (SentireAscoltare, OndaRock, Suono, Rockerilla, Rockit, Rockon, Musicalnews e altri) interviste radiofoniche e televisive (Battiti RadioRai3, Tv 2000, NSL TV, Radio Kaos, Radio Elettrica, Radio Luna, Radio Godot, Empoli radio ed altre).



Molti anche i premi ricevuti in questi anni tra cui la semifinale all'Arezzo Wave contest nel 2017, il premio della giuria del pubblico al XIV Festival Pontino del Cortometraggio con il videoclip “ Jouer et Danser” per la regia di Renato Chiocca, presentato anche al Festival europeo "Video Migration – Care Courts" in Francia nella città di Bordeaux; il premio della critica al Festival CARE di Barcellona. Il singolo uscito ad Aprile 2022 Ondeter Waltz in collaborazione con la ballerina e art performer argentina Marcela Szurkalo rappresenta un ponte fra quello che c'è stato e quello che verrà dopo il periodo di fermo forzato, nella musica del DOS;



Ad Agosto 2022 l'ingresso nel campo cinematografico, incidendo e creando interamente la colonna sonora del docufilm del regista Gianfranco Pannone “Le terre dei Caetani.” Il futuro album, di prossima uscita (nel 2023 per Filibusta Records) sarà il frutto di un ulteriore processo di introspezione che ha portato l'artista a riscoprire il suo amore originario per la musica da camera, avvalendosi del percorso di ricerca e sperimentazione portato avanti fin qui, e oltre; in un immaginario che esplora ora nuove visioni e mondi paralleli.