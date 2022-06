Doris Day & Night con Antonella Aprea al Village Celimontana

Furono i grandi compositori Jule Styne e Sammy Cahn che rimasti impressionati dalle doti canore ed interpretative di Doris Day la presentarono al regista Michael Curtiz dandole l’occasione di farsi notare come attrice e cantante. Nel 1948 interpretò così il suo primo ruolo nella commedia musicale brillante Amore sotto coperta (con la regia appunto di Michael Curtiz, accanto a Jack Carson e Janis Paige) dando così il via alla sua carriera cinematografica. Sin da subito colpirono della Day la freschezza, la spontaneità e la espressività con cui interpretò i personaggi più diversi in film che spaziano attraverso tutti i generi cinematografici: dalle commedie ai thriller dai musical ai ruoli drammatici.

In questa notte dedicata a Doris Day, Antonella Aprea accompagnata da un trio d’eccezione (Stefano Nunzi al contrabbasso, Lewis Saccocci al pianoforte e Andrea Nunzi alla batteria) interpreterà alcuni dei suoi grandi successi musicali, ricordando i film che li resero celebri da Tea for two (1950) a Non sparare, baciami! (1953), da Amami o lasciami e Young at Heart (1955) a L’uomo che sapeva troppo (1960) ed altri.

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Antonella Aprea - Voce

Stefano Nunzi - Contrabbasso e arrangiamenti

Lewis Saccocci - Piano

Andrea Nunzi - Batteria