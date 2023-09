"Dopocena con ... spirito!" al Teatro Porta Portese

La divertentissima commedia “Dopocena con… Spirito!” torna con due imperdibili date nella 7a Edizione del ROMA COMIC OFF il festival di teatro comico della Capitale. Compagnie da tutta Italia sono pronte a sfidarsi a colpi di risate! Sarà IL TUO voto a decretare il vincitore per ogni categoria.



Trama e note di regia

Lui, lei…e l’altra: uno dei soliti triangoli amorosi? Solo in apparenza! Cosa può accadere se “l’altra” in questione è lo spirito della propria ex moglie defunta evocata per sbaglio da una medium pasticciona e stravagante? Per Carlo Considine, scrittore in cerca di informazioni sullo spiritismo, la situazione diverrà ben presto catastrofica. Egli infatti, si troverà, da un giorno all’altro a doversi destreggiare tra la moglie Ruth e l’inaspettato, prepotente ritorno del fantasma della sua ex-consorte Angelina pronta a tutto pur di riprendersi il marito…



Gallery





Una regia spiazzante, fondata sui ritmi serrati della commedia degli equivoci, orchestra gli esilaranti personaggi di questo spettacolo tra colpi di scena, gags e avvenimenti imprevedibili. Risate garantite in questa divertentissima commedia brillante, ironica e mai banale.